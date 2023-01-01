СБУ повідомила про підозру колаборанту, який формує «російський батальйон» із мешканців Херсонщини

СБУ повідомила про підозру колаборанту, який формує «російський батальйон» із мешканців Херсонщини
Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного колаборанта, який допомагає рашистам на тимчасово окупованій частині півдня України.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Фігурантом є колишній високопосадовець з Одеської області Олександр Коротаєв. Раніше він був заступником начальника головного управління МНС (зараз ДСНС) в Одеській області.

Після початку повномасштабного вторгнення він переїхав до тимчасово окупованої Херсонщини.

Там приєднався до місцевої окупаційної адміністрації і за дорученням гауляйтера Сальдо формував новий військовий батальйон для загарбників.

До складу цього угруповання ворог намагався примусово «мобілізувати» максимальну кількість місцевих жителів.

При цьому зловмисник особисто агітував громадян вступати до лав загарбників і воювати проти України.

Крім того, у своїх публічних виступах перед людьми він виправдовує збройну агресію РФ, тимчасове захоплення Криму та воєнні злочини рашистів.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території);

▪️ ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Наразі колаборант переховується на тимчасово окупованій території на півдні України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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