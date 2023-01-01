На Волині затримали автомобіль із краденою деревиною

На Волині затримали автомобіль із краденою деревиною
Вчора близько 18 години поблизу села Ситовичі Ковельського району офіцер громади помітив автомобіль марки “Volkswagen LT”, який за інформацією від мешканців громади, може перевозити крадену деревину.

Про це повідомили на сторінці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області".

В ході зупинки вище вказаного автомобіля було встановлено, що дійсно транспортний засіб був повністю завантажений колодами породи сосна, а відповідно документів на лісопродукцію у водія не було та походження деревини пояснити він не зміг.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Ковельського РУП та в ході чого вилучено незаконну деревину із автомобілем.

Слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 (незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України.
На Волині затримали автомобіль із краденою деревиною

Санкція статті передбачає покарання, зокрема, позбавлення волі до трьох років з конфіскацією незаконно добутого.

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Теги: Волинь, автомобіль, деревина
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