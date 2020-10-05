Надіслати кошти для ЗСУ: шахрайства від імені Волинської ОВА здійснювали мешканці Дніпропетровщини

Надіслати кошти для ЗСУ: шахрайства від імені Волинської ОВА здійснювали мешканці Дніпропетровщини
Волинські поліцейські провели обшуки за фактом шахрайських дій, пов'язаних з військовою адміністрацією.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У червні цього року в месенджери волинським підприємцям та волонтерам почали надходити повідомлення нібито від обласної військової адміністрації з проханням надати кошти на потреби армії.

Шахраї навіть надсилали "офіційний лист", а потім телефонували з невідомого номера, представляючись головою обласної адміністрації чи його заступником, узгоджували деталі, обґрунтовували ті чи інші потреби. Такі факти викликали підозру у представників бізнесу. Спростували інформацію і в обласній адміністрації.

Встановленням осіб зловмисників одразу зайнялась волинська поліція. Відомості кримінального характеру зареєстрували до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Проаналізувавши значний масив інформації, правоохоронці встановили, що до вчинення шахрайств від імені обласної адміністрації можуть бути причетними мешканці Дніпропетровської області.
Надіслати кошти для ЗСУ: шахрайства від імені Волинської ОВА здійснювали мешканці Дніпропетровщини

18 липня на території цієї області працівники управління карного розшуку ГУНП та Луцького РУП провели санкціоновані обшуки. Під час обшуків вилучено мобільні телефони, банківські картки, флешки та інші речові докази.
Надіслати кошти для ЗСУ: шахрайства від імені Волинської ОВА здійснювали мешканці Дніпропетровщини

Є й докази, які свідчать, що шахраї виманювали гроші від громадян, представляючись очільниками адміністрацій інших областей.

Проводиться комплекс подальших слідчих дій та заходів для встановлення всього кола осіб, причетних до шахрайств.
Надіслати кошти для ЗСУ: шахрайства від імені Волинської ОВА здійснювали мешканці Дніпропетровщини
Надіслати кошти для ЗСУ: шахрайства від імені Волинської ОВА здійснювали мешканці Дніпропетровщини
Надіслати кошти для ЗСУ: шахрайства від імені Волинської ОВА здійснювали мешканці Дніпропетровщини

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Теги: Шахрайства, Волинська ОВА, поліція, мешканці Дніпропетровщини
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