Лучани провели в останню путь Героя Ігоря Приступу

У Луцьку попрощалися із захисником України– відомим волонтером, пластуном, членом луцької команди КВК.Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.Жителі Луцька провели в останню дорогу військовослужбовця Ігоря Приступу, якийвід російських загарбників. Сьогодні, 20 червня, Героя відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.Лучанин Ігор Приступа (29.12.1978 року народження) – відомий волонтер, активіст української скаутської організації “Пласт”, гравець луцької команди КВК.Після початку повномасштабного вторгнення був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта роти ударних безпілотних авіаційних комплексів.Сержант Приступа Ігор Миколайович загинув 15.06.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Скучне Донецької області.До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився Луцький міський голова“Коли почалася війна у 2014 році, воїн Ігор пішов на Схід добровольцем. Після початку повномасштабного вторгнення він повернувся з-за кордону, щоб стати до лав ЗС, – зазначив у скорботній промові ієромонах. – Його життєвий шлях – це приклад життя сучасного героя. Такого, якими були вояки УПА, козаки та інші відомі постаті в історії. І оскільки зараз теж твориться наша історія, ім’я Ігоря Приступи буде записане на її сторінках золотими літерами”.Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України” присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили в управлінні інформаційної роботи міської ради.