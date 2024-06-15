Лучани провели в останню путь Героя Ігоря Приступу

Лучани провели в останню путь Героя Ігоря Приступу
У Луцьку попрощалися із захисником України Ігорем Приступою – відомим волонтером, пластуном, членом луцької команди КВК.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.

Жителі Луцька провели в останню дорогу військовослужбовця Ігоря Приступу, який загинув, захищаючи Україну від російських загарбників. Сьогодні, 20 червня, Героя відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.
Лучани провели в останню путь Героя Ігоря Приступу
Лучани провели в останню путь Героя Ігоря Приступу
Лучани провели в останню путь Героя Ігоря Приступу

Лучанин Ігор Приступа (29.12.1978 року народження) – відомий волонтер, активіст української скаутської організації “Пласт”, гравець луцької команди КВК.
Лучани провели в останню путь Героя Ігоря Приступу

Після початку повномасштабного вторгнення був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта роти ударних безпілотних авіаційних комплексів.
Лучани провели в останню путь Героя Ігоря Приступу
Лучани провели в останню путь Героя Ігоря Приступу

Сержант Приступа Ігор Миколайович загинув 15.06.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Скучне Донецької області.
Лучани провели в останню путь Героя Ігоря Приступу

До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучани провели в останню путь Героя Ігоря Приступу

“Коли почалася війна у 2014 році, воїн Ігор пішов на Схід добровольцем. Після початку повномасштабного вторгнення він повернувся з-за кордону, щоб стати до лав ЗС, – зазначив у скорботній промові ієромонах Нестор (Олексюк). – Його життєвий шлях – це приклад життя сучасного героя. Такого, якими були вояки УПА, козаки та інші відомі постаті в історії. І оскільки зараз теж твориться наша історія, ім’я Ігоря Приступи буде записане на її сторінках золотими літерами”.
Лучани провели в останню путь Героя Ігоря Приступу
Лучани провели в останню путь Героя Ігоря Приступу
Лучани провели в останню путь Героя Ігоря Приступу

Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України” присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.
Лучани провели в останню путь Героя Ігоря Приступу
Лучани провели в останню путь Героя Ігоря Приступу
Лучани провели в останню путь Героя Ігоря Приступу

Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Лучани провели в останню путь Героя Ігоря Приступу

«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили в управлінні інформаційної роботи міської ради.


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Теги: загиблі, війна
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