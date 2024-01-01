У громаді під Луцьком оголосили жалобу: прощатимуться з Героєм

У громаді під Луцьком оголосили жалобу: прощатимуться з Героєм
Завтра, 21 червня, Підгайцівська громада на Волині останню земну шану віддасть Захиснику України з села Воротнів Миколі Генелюку.

У громаді оголошено жалобу, повідомляє у фейсбуці Підгайцівська сільрада.

Тіло загиблого Героя о 10:00 год. забиратимуть від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника та везтимуть до рідної домівки в селі Воротнів.

«Гідно зустрінемо живим коридором траурний кортеж Героя, який їхатиме: селом Лище вулицями: Центральна, Возз'єднання; селом Воротнів вулицею Застав'є, до рідної домівки», - закликають у сільраді.

Після прощань вдома, піша траурна хода прямуватиме в кінець вулиці Застав'є далі по вулиці Центральна до місцевої церкви Різдва Пресвятої Богородиці, де відбудеться чин похорону.

«Маємо гідно вшанувати захисника та провести в останню дорогу. Вічна пам'ять та шана! Герої не вмирають!» - йдеться у повідомленні.
У громаді під Луцьком оголосили жалобу: прощатимуться з Героєм

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Теги: загиблі, війна
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