У громаді під Луцьком оголосили жалобу: прощатимуться з Героєм

Завтра, 21 червня, Підгайцівська громада на Волині останню земну шану віддасть Захиснику України з села ВоротнівУ громаді оголошено жалобу, повідомляє у фейсбуці Підгайцівська сільрада.Тілоо 10:00 год. забиратимуть від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника та везтимуть до рідної домівки в селі Воротнів.«Гідно зустрінемо живим коридором траурний кортеж Героя, який їхатиме: селом Лище вулицями: Центральна, Возз'єднання; селом Воротнів вулицею Застав'є, до рідної домівки», - закликають у сільраді.Після прощань вдома, піша траурна хода прямуватиме в кінець вулиці Застав'є далі по вулиці Центральна до місцевої церкви Різдва Пресвятої Богородиці, де відбудеться чин похорону.«Маємо гідно вшанувати захисника та провести в останню дорогу. Вічна пам'ять та шана! Герої не вмирають!» - йдеться у повідомленні.