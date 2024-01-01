Міноборони створило віртуального консультанта для військовозобов’язаних
Сьогодні, 11:21
Міноборони запускає чат-бот Армія+, який стане консультантом для військовозобовʼязаних, військових та їхніх родин.
Про це в телеграмі повідомляє Міноборони.
В Україні запущено новий чат-бот Армія+, створений для надання підтримки військовим, цивільним особам та їхнім сім'ям.
Чат-бот доступний за посиланням і пропонує оперативні відповіді на широкий спектр запитань.
Щоб отримати необхідну інформацію або консультацію, достатньо перейти у чат-бот та вибрати відповідну категорію запитань.
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Про це в телеграмі повідомляє Міноборони.
В Україні запущено новий чат-бот Армія+, створений для надання підтримки військовим, цивільним особам та їхнім сім'ям.
Чат-бот доступний за посиланням і пропонує оперативні відповіді на широкий спектр запитань.
Щоб отримати необхідну інформацію або консультацію, достатньо перейти у чат-бот та вибрати відповідну категорію запитань.
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