Міноборони створило віртуального консультанта для військовозобов’язаних

для військовозобовʼязаних, військових та їхніх родин.



Про це в телеграмі повідомляє Міноборони.



В Україні запущено новий чат-бот Армія+, створений для надання підтримки військовим, цивільним особам та їхнім сім'ям.



Чат-бот доступний за посиланням і пропонує оперативні відповіді на широкий спектр запитань.



Щоб отримати необхідну інформацію або консультацію, достатньо перейти у чат-бот та вибрати відповідну категорію запитань.







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