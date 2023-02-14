Коли і де на Волині виключатимуть світло 9 липня

Коли і де на Волині виключатимуть світло 9 липня
У вівторок 9 липня у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ).

НЕК «Укренерго» застосує обмеження споживання електричної енергії на території області з 00:00 до 24:00, - про це повідомляє ПрАТ "Волиньобленерго".

В українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об'єктів магістральних мереж по території України.

НЕК «Укренерго» доводить «Волиньобленерго» ліміт споживання електричної енергії на область, перевищення якого не допускається. ПрАТ «Волиньобленерго» у відповідності до доведених величин споживання розроблено графіки погодинного відключення по районам обслуговування філій Товариства.
Коли і де на Волині виключатимуть світло 9 липня

Ситуація динамічна - можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему. Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у графіку на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов'язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».


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Теги: Волинь, Волиньобленерго, відключення світла
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