Травмована від вибуху гранати лучанка розповіла, як її врятував онук. ВІДЕО

Травмована від вибуху гранати лучанка розповіла, як її врятував онук. ВІДЕО
Серед п'ятьох травмованих внаслідок вибуху гранати на Ковельській у Луцьку 7 липня є двоє перехожих — лучанка Наталія і її 28-річний онук.

Суспільному жінка розповіла, що ввечері йшла із онуком. Під час вибуху він її врятував.

"Ми йшли з двору, а тут на дорозі якась драка почалася, не зрозуміло, що сталося. Онук мене смикнув за руку, як машина їхала, він мене спас просто. Зараз погано себе почуваю, осколок в нозі, ледве ходжу, онук в лікарні ще. У нього теж осколки і царапини", — говорить жінка, яку 8 липня виписали з медзакладу.
На місці, де надавали першу медичну допомогу травмованим внаслідок вибуху, залишилися сліди крові.
Травмована від вибуху гранати лучанка розповіла, як її врятував онук. ВІДЕО

Лучанинові Сергію внаслідок вибуху осколками побило авто. Зі слів чоловіка, уламок гранати пробив радіатор у машині і пошкодив фари.
Травмована від вибуху гранати лучанка розповіла, як її врятував онук. ВІДЕО



Що відомо про вибух на Ковельській у Луцьку
Орієнтовно о 20:50 7 липня на Ковельській у Луцьку прогримів вибух. Як розповіли свідки події, на дорозі стався конфлікт. Один із учасників, 35-річний житель луцького району, кинув гранату на проїжджу частину. Його затримали.

На місці працювали криміналісти, вибухотехніки і медики.

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Теги: Волинь, Луцьк, надзвичайна подія, граната, вибух
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