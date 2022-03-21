Травмована від вибуху гранати лучанка розповіла, як її врятував онук. ВІДЕО









"Ми йшли з двору, а тут на дорозі якась драка почалася, не зрозуміло, що сталося. Онук мене смикнув за руку, як машина їхала, він мене спас просто. Зараз погано себе почуваю, осколок в нозі, ледве ходжу, онук в лікарні ще. У нього теж осколки і царапини", — говорить жінка, яку 8 липня виписали з медзакладу.

На місці, де надавали першу медичну допомогу травмованим внаслідок вибуху, залишилися сліди крові.



Лучанинові Сергію внаслідок вибуху осколками побило авто. Зі слів чоловіка, уламок гранати пробив радіатор у машині і пошкодив фари.







Що відомо про вибух на Ковельській у Луцьку

Як розповіли свідки події, на дорозі стався конфлікт. Один із учасників, 35-річний житель луцького району, кинув гранату на проїжджу частину. Його затримали.



На місці працювали криміналісти, вибухотехніки і медики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Серед п'ятьох травмованих внаслідок вибуху гранати на Ковельській у Луцьку 7 липня є двоє перехожих — лучанка Наталія і її 28-річний онук. Суспільному жінка розповіла, що ввечері йшла із онуком. Під час вибуху він її врятував."Ми йшли з двору, а тут на дорозі якась драка почалася, не зрозуміло, що сталося. Онук мене смикнув за руку, як машина їхала, він мене спас просто. Зараз погано себе почуваю, осколок в нозі, ледве ходжу, онук в лікарні ще. У нього теж осколки і царапини", — говорить жінка, яку 8 липня виписали з медзакладу.На місці, де надавали першу медичну допомогу травмованим внаслідок вибуху, залишилися сліди крові.Лучанинові Сергію внаслідок вибуху осколками побило авто. Зі слів чоловіка, уламок гранати пробив радіатор у машині і пошкодив фари. Орієнтовно о 20:50 7 липня на Ковельській у Луцьку прогримів вибух. Як розповіли свідки події, на дорозі стався конфлікт. Один із учасників,. Його затримали.На місці працювали криміналісти, вибухотехніки і медики.

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