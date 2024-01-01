У Луцьку відбудеться вручення премії імені Корсака. Програма

літературної премії імені Івана Корсака.



Захід всьоме відбудеться 15 вересня 2024 року у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків, повідомляє



Премія, заснована родиною письменника у 2018 році спільно з видавництвом «Ярославів Вал», має на меті підтримку розвитку історичного роману та вшанування пам’яті видатного українського письменника, публіциста та громадського діяча Івана Корсака. Премія стала визнаною нагородою для авторів, які продовжують традиції історичного роману, розповідаючи світу про минуле України та зберігаючи національну пам’ять.



«Кожен рік ми відзначаємо письменників, чиї твори розширюють наші знання про українську історію та культурне надбання. Особливо важливо в Україні, де ми переживаємо складні часи і воюємо за нашу свободу, привертати увагу всеукраїнської та міжнародної спільноти до історії нашої країни. Ми прагнемо зберегти правдиве обличчя історії України, розповісти про події та особистості, які заслуговують нашої пам'яті та визнання», – повідомляють організатори.



У неділю о 15:00 запрошують журналістів, письменників, літературознавців, представників влади та активну громадськість міста у Музей сучасного українського мистецтва Корсаків (КРЦ Адреналін Сіті Луцьк, вул. Корсака Івана, 1).



У програмі:



- Урочисте відкриття Церемонії вручення. Вступне слово від фундатора премії, Віктора Корсака та членів журі.

- Вручення премії.

- Презентація десятитомника творів Корсака Івана.

- Підбивання підсумків та нагородження переможців конкурсу «Читаю імена твої, Україно».

- Оголошення результатів конкурсу дитячих журналістських матеріалів імені Івана Корсака від медіахолдингу CID Media Group – «Місцеві супергерої, які наближають перемогу».

- Передпоказ імерсивної вистави «Космогонія»



Музей сучасного українського мистецтва Корсаків, КРЦ Адреналін Сіті Луцьк, вулиця Івана Корсака, 1.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку проведуть щорічну Церемонію врученняЗахід всьоме відбудеться 15 вересня 2024 року у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків, повідомляє Район. Вижівка з посиланням на організаторів.Премія, заснована родиною письменника у 2018 році спільно з видавництвом «Ярославів Вал», має на меті підтримку розвитку історичного роману та вшанування пам’яті видатного українського письменника, публіциста та громадського діяча. Премія стала визнаною нагородою для авторів, які продовжують традиції історичного роману, розповідаючи світу про минуле України та зберігаючи національну пам’ять.«Кожен рік ми відзначаємо письменників, чиї твори розширюють наші знання про українську історію та культурне надбання. Особливо важливо в Україні, де ми переживаємо складні часи і воюємо за нашу свободу, привертати увагу всеукраїнської та міжнародної спільноти до історії нашої країни. Ми прагнемо зберегти правдиве обличчя історії України, розповісти про події та особистості, які заслуговують нашої пам'яті та визнання», – повідомляють організатори.У неділю о 15:00 запрошують журналістів, письменників, літературознавців, представників влади та активну громадськість міста у Музей сучасного українського мистецтва Корсаків (КРЦ Адреналін Сіті Луцьк, вул. Корсака Івана, 1).У програмі:- Урочисте відкриття Церемонії вручення. Вступне слово від фундатора премії, Віктора Корсака та членів журі.- Вручення премії.- Презентація десятитомника творів Корсака Івана.- Підбивання підсумків та нагородження переможців конкурсу «Читаю імена твої, Україно».- Оголошення результатів конкурсу дитячих журналістських матеріалів імені Івана Корсака від медіахолдингу CID Media Group – «Місцеві супергерої, які наближають перемогу».- Передпоказ імерсивної вистави «Космогонія»Музей сучасного українського мистецтва Корсаків, КРЦ Адреналін Сіті Луцьк, вулиця Івана Корсака, 1.

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