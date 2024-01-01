Цієї зими у Запорізькій області може взагалі не бути світла, - Федоров





Про це під час брифінгу повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає кореспондент



“Проведені перші тендерні процедури як міським КП "Водоканал”, так і “Тепловими мережами” на закупівлю генераційних та когенераційних установок. Що стосується міського водоканалу, то проведена процедура на закупівлю потужних генераторів на сумарну потужність приблизно 5 мегават, які мають бути поставлені протягом наступних 4 місяців на базу міськводоканалу. Нам вдалося це зробити завдяки тому, що ми змогли провести перемовини з нашими міжнародними партнерами, які 80% від закупівлі профінансують, решту - обласний бюджет, бо в міському бюджеті на це грошей не вистачає”, - сказав він.



Що стосується теплових мереж, то перші три когенераційні установки вже закуплені і мають бути поставлені до середини листопада. Їх сумарна потужність 7,5 мегават. За словами Федорова, до середини грудня вони будуть підключені.



Він також додав, що через два дні закінчується тендерна процедура, яку проводить UNDP на закупівлю ще восьми когенераційних установок по 2,5 МВт. Крім того, три когенераційні установки по пів мегавата буде поставляти уряд Нідерландів.



Федоров акцентував увагу на тому, що на базі обласної адміністрації буде створена робоча група, яка займатиметься інспекцією готовності до зими.



“Щоб готовність була не по документах, а фактична. Ми змінили стандарти готовності. Якщо раніше в школах, лікарнях чи інших соціальних закладах достатньо було, щоб був генератор, який здатний працювати 4 години на випадок відключення світла, то сьогодні ми маємо готуватися до того, що світла може не бути взагалі. Тож одного генератора недостатньо. Треба мати 2-3. Ведемо перемовини з міжнародними партнерами”, - зазначив Федоров.



Раніше повідомлялося, що через ворожі обстріли в Україні пошкоджено чимало об'єктів енергетичної інфраструктури. Саме тому в регіонах вводяться графіки погодинних відключень електроенергії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Запорізька обласна влада готує соціальну інфраструктуру до того, що взимку вимкнення світла триватиме не по чотири години, а не буде взагалі.Про це під час брифінгу повідомив начальник Запорізької ОВА, передає кореспондент Укрінформу “Проведені перші тендерні процедури як міським КП "Водоканал”, так і “Тепловими мережами” на закупівлю генераційних та когенераційних установок. Що стосується міського водоканалу, то проведена процедура на закупівлю потужних генераторів на сумарну потужність приблизно 5 мегават, які мають бути поставлені протягом наступних 4 місяців на базу міськводоканалу. Нам вдалося це зробити завдяки тому, що ми змогли провести перемовини з нашими міжнародними партнерами, які 80% від закупівлі профінансують, решту - обласний бюджет, бо в міському бюджеті на це грошей не вистачає”, - сказав він.Що стосується теплових мереж, то перші три когенераційні установки вже закуплені і мають бути поставлені до середини листопада. Їх сумарна потужність 7,5 мегават. За словами Федорова, до середини грудня вони будуть підключені.Він також додав, що через два дні закінчується тендерна процедура, яку проводить UNDP на закупівлю ще восьми когенераційних установок по 2,5 МВт. Крім того, три когенераційні установки по пів мегавата буде поставляти уряд Нідерландів.Федоров акцентував увагу на тому, що на базі обласної адміністрації буде створена робоча група, яка займатиметься інспекцією готовності до зими.“Щоб готовність була не по документах, а фактична. Ми змінили стандарти готовності. Якщо раніше в школах, лікарнях чи інших соціальних закладах достатньо було, щоб був генератор, який здатний працювати 4 години на випадок відключення світла, то сьогодні ми маємо готуватися до того, що світла може не бути взагалі. Тож одного генератора недостатньо. Треба мати 2-3. Ведемо перемовини з міжнародними партнерами”, - зазначив Федоров.Раніше повідомлялося, що через ворожі обстріли в Україні пошкоджено чимало об'єктів енергетичної інфраструктури. Саме тому в регіонах вводяться графіки погодинних відключень електроенергії.

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