Свідоцтва про шлюб, його розірвання та зміну імені: у «Дії» зʼявилися нові документи
Сьогодні, 16:38
У застосунку «Дія» українцям стало доступне свідоцтво про шлюб, а також актові записи про розірвання шлюбу та зміну імені.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише Громадське.
«Є мільйон випадків, коли потрібно показати свідоцтво, — нова робота, оформлення дитини в школу, купівля квитків на потяг для дитини, оформлення пільг або “єОселі”. Тепер для кожного з них буде цифровий документ», — зазначив урядовець.
Федоров зауважив, що тепер і в батьків-усиновлювачів та батьків, які змінили прізвище, підтягнуться свідоцтва про народження дитини.
Як пояснили у Мінцифри, свідоцтва підтягнуться в «Дію» автоматично, якщо:
у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян є інформація про свідоцтво та в документі вказано податковий номер;
ви громадянин України віком 14+ і маєте верифікований податковий номер.
Зазначимо, що нині у «Дії» доступний шлюб онлайн. Весь процес одруження триватиме близько 30 хвилин.
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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише Громадське.
«Є мільйон випадків, коли потрібно показати свідоцтво, — нова робота, оформлення дитини в школу, купівля квитків на потяг для дитини, оформлення пільг або “єОселі”. Тепер для кожного з них буде цифровий документ», — зазначив урядовець.
Федоров зауважив, що тепер і в батьків-усиновлювачів та батьків, які змінили прізвище, підтягнуться свідоцтва про народження дитини.
Як пояснили у Мінцифри, свідоцтва підтягнуться в «Дію» автоматично, якщо:
у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян є інформація про свідоцтво та в документі вказано податковий номер;
ви громадянин України віком 14+ і маєте верифікований податковий номер.
Зазначимо, що нині у «Дії» доступний шлюб онлайн. Весь процес одруження триватиме близько 30 хвилин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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