Свідоцтва про шлюб, його розірвання та зміну імені: у «Дії» зʼявилися нові документи

Свідоцтва про шлюб, його розірвання та зміну імені: у «Дії» зʼявилися нові документи
У застосунку «Дія» українцям стало доступне свідоцтво про шлюб, а також актові записи про розірвання шлюбу та зміну імені.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише Громадське.

«Є мільйон випадків, коли потрібно показати свідоцтво, — нова робота, оформлення дитини в школу, купівля квитків на потяг для дитини, оформлення пільг або “єОселі”. Тепер для кожного з них буде цифровий документ», — зазначив урядовець.

Федоров зауважив, що тепер і в батьків-усиновлювачів та батьків, які змінили прізвище, підтягнуться свідоцтва про народження дитини.

Як пояснили у Мінцифри, свідоцтва підтягнуться в «Дію» автоматично, якщо:

у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян є інформація про свідоцтво та в документі вказано податковий номер;
ви громадянин України віком 14+ і маєте верифікований податковий номер.

Зазначимо, що нині у «Дії» доступний шлюб онлайн. Весь процес одруження триватиме близько 30 хвилин.

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Теги: Дія, свідоцтво про шлюб
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