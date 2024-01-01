Свідоцтва про шлюб, його розірвання та зміну імені: у «Дії» зʼявилися нові документи





Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише



«Є мільйон випадків, коли потрібно показати свідоцтво, — нова робота, оформлення дитини в школу, купівля квитків на потяг для дитини, оформлення пільг або “єОселі”. Тепер для кожного з них буде цифровий документ», — зазначив урядовець.



Федоров зауважив, що тепер і в батьків-усиновлювачів та батьків, які змінили прізвище, підтягнуться свідоцтва про народження дитини.



Як пояснили у Мінцифри, свідоцтва підтягнуться в «Дію» автоматично, якщо:



у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян є інформація про свідоцтво та в документі вказано податковий номер;

ви громадянин України віком 14+ і маєте верифікований податковий номер.



Зазначимо, що нині у «Дії» доступний шлюб онлайн. Весь процес одруження триватиме близько 30 хвилин.

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