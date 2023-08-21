На Волині судили водія вантажівки, який вчинив подвійну аварію з травмованими





Про це сказано у вироку суду, пише



Що відомо про ДТП у Тростянці



Аварія на автодорозі Р-14 Луцьк — Маневичі — Любешів — Дольськ у селі Тростянець сталася в післяобідню пору 18 квітня 2024 року. У матеріалі справи сказано: поблизу регульованого перехрестя водій автівки MAN проявив неуважність, не дотримався безпечної дистанції та інтервалу, своєчасно не вжив заходів для зменшення швидкості аж до зупинки авто.



У результаті водій наїхав на вантажний автомобіль Volvo з напівпричепом, котрий їхав попереду та в результаті удару виїхав на зустрічну смугу руху та врізався в лісовоз "УРАЛ". Водій лісовоза отримав численні травми: тяжкі тілесні ушкодження.



Під час допиту в суді водій вантажівки свою вину в ДТП визнав повністю, розкаявся та просив його суворо не карати.



Потерпіла сторона на судове засідання не з'явилася, подавши заяву про розгляд справи без їхньої участі та відсутність претензій матеріального та морального характеру до обвинуваченого.



В аварії травмувалися люди



Суспільному старша лікарка обласного центру екстреної медичної допомоги коментувала ситуацію, зазначивши, що в результаті зіткнення тьох автомобілів травмувалося троє людей, зокрема двоє дорослих та дитина.



Водія лісовоза, якого під час аварії затисло у кабіні, у важкому стані медики доставили у Волинську обласну клінічну лікарню. У стані середньої важкості до Луцької міської клінічної лікарні швидка доставила водія вантажівки. 14-річну дитину, котра їхала на пасажирському сидінні у кабіні вантажівки, госпіталізували у Волинську обласну дитячу лікарню. Водій автомобіля Volvo не травмувався.



Яке рішення прийняв суд



За вчинення подвійної ДТП водія вантажівки MAN суд Ківерцівського районного суду визнав винним у справі про порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження.



46-річному жителю Луцького району призначили рік іспитового строку, звільнивши від трьох років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ківерцівський районний суд оголосив вирок для 46-річного жителя Луцького району, який на вантажівці MAN в'їхав в інший вантажний автомобіль, котрий від удару виїхав на зустрічну смугу й врізався в лісовоз.Про це сказано у вироку суду, пише Суспільне Аварія на автодорозі Р-14 Луцьк — Маневичі — Любешів — Дольськ у селі Тростянець сталася в післяобідню пору 18 квітня 2024 року. У матеріалі справи сказано: поблизу регульованого перехрестя водій автівки MAN проявив неуважність, не дотримався безпечної дистанції та інтервалу, своєчасно не вжив заходів для зменшення швидкості аж до зупинки авто.У результаті водій наїхав на вантажний автомобіль Volvo з напівпричепом, котрий їхав попереду та в результаті удару виїхав на зустрічну смугу руху та врізався в лісовоз "УРАЛ". Водій лісовоза отримав численні травми: тяжкі тілесні ушкодження.Під час допиту в суді водій вантажівки свою вину в ДТП визнав повністю, розкаявся та просив його суворо не карати.Потерпіла сторона на судове засідання не з'явилася, подавши заяву про розгляд справи без їхньої участі та відсутність претензій матеріального та морального характеру до обвинуваченого.Суспільному старша лікарка обласного центру екстреної медичної допомоги коментувала ситуацію, зазначивши, що в результаті зіткнення тьох автомобілів травмувалося троє людей, зокрема двоє дорослих та дитина.Водія лісовоза, якого під час аварії затисло у кабіні, у важкому стані медики доставили у Волинську обласну клінічну лікарню. У стані середньої важкості до Луцької міської клінічної лікарні швидка доставила водія вантажівки. 14-річну дитину, котра їхала на пасажирському сидінні у кабіні вантажівки, госпіталізували у Волинську обласну дитячу лікарню. Водій автомобіля Volvo не травмувався.За вчинення подвійної ДТП водія вантажівки MAN суд Ківерцівського районного суду визнав винним у справі про порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження.46-річному жителю Луцького району призначили рік іспитового строку, звільнивши від трьох років позбавлення волі.

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