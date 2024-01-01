Байден може обговорити з Великою Британією дозвіл для ЗСУ на далекобійні удари по рф

Джо Байден та премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер проведуть зустріч, на якій можуть обговорити питання дозволу для України на удари по території росії наданою далекобійною зброєю.



Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен, пише



Він разом з британським міністром закордонних справ Девідом Леммі здійснить спільний візит до Києва вже цього тижня. За словами Блінкена, одна з цілей поїздки — почути безпосередньо від українського керівництва, які потреби Київ має станом на зараз і що партнери могли би зробити у найближчі тижні та місяці.



Після того і Блінкен, І Леммі доповідатимуть лідерам своїх держав. А вже 13 вересня Байден та Стармер матимуть зустріч, де, як припускає глава Держдепу, обговорять це питання.



Удари по рф західною зброєю



Видання Politico ще наприкінці травня написало, що президент США Джо Байден таємно надав дозвіл Україні завдавати ударів по росії зброєю, яку передав Вашингтон.



Згодом у пресслужбі президента Володимира Зеленського підтвердили надання цього дозволу. Але певні обмеження досі залишаються: повідомлялося, що ударів американською зброєю можна завдавати виключно у прикордонних із Харківською областю районах.



Пізніше в Раді національної безпеки США пояснили, що дозвіл на використання американської зброї по території росії не обмежується лише захистом Харківської області. За словами представника Ради нацбезпеки Майкла Карпентера, дозвіл стосується прикордонної території, звідки росія готує свої атаки на Україну.



Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Сполучені Штати продовжать «адаптуватися та підлаштовуватися» в разі потреби.



Окрім США, Україна вже отримала дозволи на застосування переданої зброї на власний розсуд від низки партнерів, хоча не від усіх.

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