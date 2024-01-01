Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 вересня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 11 вересня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 13-15°, вдень 20-22°.



Волинська область



Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ, місцями гроза.



Вітер північно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 11-16°, вдень 18-23°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 вересня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 13-15°, вдень 20-22°.Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ, місцями гроза.Вітер північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 11-16°, вдень 18-23°.

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