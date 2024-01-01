Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 вересня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 вересня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 11 вересня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-15°, вдень 20-22°.

Волинська область

Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ, місцями гроза.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 18-23°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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