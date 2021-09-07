Волинянка здобула перемогу на Кубку України з важкої атлетики

Катерина Малащук на Кубку України з важкої атлетики серед чоловіків та жінок, пам'яті Героя України Дениса Лабунського, здобула першість.



Про це повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності, пише



Дівчина виконала ривок 68 кілограмів, поштовх 78 кілограмів, сума двоборства 148 кілограмів.



Змагання тривають з 9 по 14 вересня у місті Вінниця.



Що відомо про Катерину Малащук



Важкоатлетка є вихованкою Волинської обласної школи спортивної майстерності та уродженкою міста Камінь-Каширський.



Катерина Малащук у травні 2023 року встановила новий рекорд України у ривку серед дівчат до 15 років.



У липні минулого року спортсменка у ваговій категорії 45 кілограмів стала чемпіонкою, встановивши ще два рекорди Європи серед дівчат до 15 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спортсменкана Кубку України з важкої атлетики серед чоловіків та жінок, пам'яті Героя України Дениса Лабунського, здобула першість.Про це повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності, пише Суспільне Дівчина виконала ривок 68 кілограмів, поштовх 78 кілограмів, сума двоборства 148 кілограмів.Змагання тривають з 9 по 14 вересня у місті Вінниця.Важкоатлетка є вихованкою Волинської обласної школи спортивної майстерності та уродженкою міста Камінь-Каширський.Катерина Малащук у травні 2023 року встановила новий рекорд України у ривку серед дівчат до 15 років.У липні минулого року спортсменка у ваговій категорії 45 кілограмів стала чемпіонкою, встановивши ще два рекорди Європи серед дівчат до 15 років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію