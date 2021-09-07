Волинянка здобула перемогу на Кубку України з важкої атлетики

Волинянка здобула перемогу на Кубку України з важкої атлетики
Спортсменка Катерина Малащук на Кубку України з важкої атлетики серед чоловіків та жінок, пам'яті Героя України Дениса Лабунського, здобула першість.

Про це повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності, пише Суспільне.

Дівчина виконала ривок 68 кілограмів, поштовх 78 кілограмів, сума двоборства 148 кілограмів.

Змагання тривають з 9 по 14 вересня у місті Вінниця.

Що відомо про Катерину Малащук

Важкоатлетка є вихованкою Волинської обласної школи спортивної майстерності та уродженкою міста Камінь-Каширський.

Катерина Малащук у травні 2023 року встановила новий рекорд України у ривку серед дівчат до 15 років.

У липні минулого року спортсменка у ваговій категорії 45 кілограмів стала чемпіонкою, встановивши ще два рекорди Європи серед дівчат до 15 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: волинянка, спорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні загинув воїн з Волині Валерій Михалик
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинянка здобула перемогу на Кубку України з важкої атлетики
Сьогодні, 19:22
Байден може обговорити з Великою Британією дозвіл для ЗСУ на далекобійні удари по рф
Сьогодні, 18:26
У США підтвердили передачу Іраном балістичних ракет росії
Сьогодні, 17:50
Схожі новини
Волинянка виборола «срібло» на міжнародних змаганнях зі спортивної ходьби Волинянка виборола «срібло» на міжнародних змаганнях зі спортивної ходьби
16 березень, 17:29
Волинянка Богдана Конашук стала чемпіонкою світу з пара біатлону Волинянка Богдана Конашук стала чемпіонкою світу з пара біатлону
10 березень, 13:53
Волинська спортсменка – чемпіонка України з дзюдо Волинська спортсменка – чемпіонка України з дзюдо
07 вересень, 2021, 12:00
Лучанка Беломоїна – у топ-10 Олімпійських ігор з маунтінбайку Лучанка Беломоїна – у топ-10 Олімпійських ігор з маунтінбайку
27 липень, 2021, 13:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Правоохоронці затримали заступницю голови Волинської ОВА Мирославу Якимчук
09 вересень, 16:31
 2
На війні загинув воїн з Волині Валерій Михалик
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
Волинянка здобула перемогу на Кубку України з важкої атлетики
Сьогодні, 19:22
 0
Байден може обговорити з Великою Британією дозвіл для ЗСУ на далекобійні удари по рф
Сьогодні, 18:26
 0
Медіа
відео
1/8