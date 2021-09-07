Волинянка здобула перемогу на Кубку України з важкої атлетики
Сьогодні, 19:22
Спортсменка Катерина Малащук на Кубку України з важкої атлетики серед чоловіків та жінок, пам'яті Героя України Дениса Лабунського, здобула першість.
Про це повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності, пише Суспільне.
Дівчина виконала ривок 68 кілограмів, поштовх 78 кілограмів, сума двоборства 148 кілограмів.
Змагання тривають з 9 по 14 вересня у місті Вінниця.
Що відомо про Катерину Малащук
Важкоатлетка є вихованкою Волинської обласної школи спортивної майстерності та уродженкою міста Камінь-Каширський.
Катерина Малащук у травні 2023 року встановила новий рекорд України у ривку серед дівчат до 15 років.
У липні минулого року спортсменка у ваговій категорії 45 кілограмів стала чемпіонкою, встановивши ще два рекорди Європи серед дівчат до 15 років.
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Про це повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності, пише Суспільне.
Дівчина виконала ривок 68 кілограмів, поштовх 78 кілограмів, сума двоборства 148 кілограмів.
Змагання тривають з 9 по 14 вересня у місті Вінниця.
Що відомо про Катерину Малащук
Важкоатлетка є вихованкою Волинської обласної школи спортивної майстерності та уродженкою міста Камінь-Каширський.
Катерина Малащук у травні 2023 року встановила новий рекорд України у ривку серед дівчат до 15 років.
У липні минулого року спортсменка у ваговій категорії 45 кілограмів стала чемпіонкою, встановивши ще два рекорди Європи серед дівчат до 15 років.
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