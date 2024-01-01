На війні загинув воїн з Волині Валерій Михалик

На війні загинув воїн з Волині Валерій Михалик
Війна продовжує забирати найкращих та ранити серця наших краян страшними звістками.

Про це повідомили у Камінь-Каширській міській об'єднаній територіальній громаді.

На офіційних сторінках громади проінформували про загибель відважного воїна української держави, земляка із села Ворокомле – Михалика Валерія Миколайовича, 1985 року народження.

Життя Захисника трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання 31 серпня 2024 року.

Деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим оборонцем повідомлять додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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Теги: Волинь, Камінь-Каширський, війна, загибель, Ворокомле, Валерій Михалик, втрата, смерть
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