На Волині громадянин рф згвалтував 12-річну дівчинку

На Волині громадянин рф згвалтував 12-річну дівчинку
За зґвалтування 12-річної дівчинки на Волині судитимуть громадянина рф.

Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 34-річним громадянином рф, жителем Луцька, неодноразового зґвалтування 12-річної дівчинки (ч.ч. 4,6 ст. 152 КК України).

За даними слідства, у жовтні 2023 та березні 2024 року двічі уже судимий чоловік, який гостював у будинку, залазив у ліжко до сплячої дитини та ґвалтував її.

На вирок суду обвинувачений очікуватиме під вартою.

Зауважимо, що санкцією ч. 6 ст. 152 КК України за вчинене повторно зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років або довічного позбавлення волі.

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Теги: Волинь, згвалтування, суд, кримінал
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