На Волині громадянин рф згвалтував 12-річну дівчинку

За зґвалтування 12-річної дівчинки на Волині судитимуть громадянина рф.Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 34-річним громадянином рф, жителем Луцька, неодноразового зґвалтування 12-річної дівчинки (ч.ч. 4,6 ст. 152 КК України).За даними слідства, у жовтні 2023 та березні 2024 року двічі уже судимий чоловік, який гостював у будинку, залазив у ліжко до сплячої дитини та ґвалтував її.На вирок суду обвинувачений очікуватиме під вартою.Зауважимо, що санкцією ч. 6 ст. 152 КК України за вчинене повторно зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років або довічного позбавлення волі.