Чи вимикатимуть світло на Волині 11 вересня

Чи вимикатимуть світло на Волині 11 вересня
Енергетики повідомили, чи вимикатимуть електропостачання на Волині у середу, 11 вересня.

Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".

У середу 11 вересня у Волинській області графіки погодинного відключення електроенергії застосовуватись не будуть.

НЕК «Укренерго» не встановлено обмеження споживання електричної енергії.

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Теги: Волинь, Україна, Волиньобленерго
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