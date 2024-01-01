Чи вимикатимуть світло на Волині 11 вересня
Сьогодні, 22:39
Енергетики повідомили, чи вимикатимуть електропостачання на Волині у середу, 11 вересня.
Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".
У середу 11 вересня у Волинській області графіки погодинного відключення електроенергії застосовуватись не будуть.
НЕК «Укренерго» не встановлено обмеження споживання електричної енергії.
Щоб отримувати персональні графіки, приєднуйтесь до офіційних ботів: Telegram, Viber.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".
У середу 11 вересня у Волинській області графіки погодинного відключення електроенергії застосовуватись не будуть.
НЕК «Укренерго» не встановлено обмеження споживання електричної енергії.
Щоб отримувати персональні графіки, приєднуйтесь до офіційних ботів: Telegram, Viber.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чи вимикатимуть світло на Волині 11 вересня
Сьогодні, 22:39
У місті на Волині зіткнулися дві автівки, є постраждалі
Сьогодні, 21:57
На Волині громадянин рф згвалтував 12-річну дівчинку
Сьогодні, 21:16
На війні загинув воїн з Волині Валерій Михалик
Сьогодні, 20:35