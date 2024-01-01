Чи вимикатимуть світло на Волині 11 вересня





Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".



У середу 11 вересня у Волинській області графіки погодинного відключення електроенергії застосовуватись не будуть.



НЕК «Укренерго» не встановлено обмеження споживання електричної енергії.



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