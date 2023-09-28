У місті на Волині зіткнулися дві автівки, є постраждалі





Про це повідомляє ВСН.



Відомо, що аварія сталася в післяобідню пору у Ковелі.



У секторі комунікації поліції Волині, у ДТП, дійсно, зіткнулися два автомобілі. На місці події працює слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, у ДТП є четверо травмованих осіб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 10 вересня, в місті на Волині сталася серйозна ДТП за участі двох автомобілів.Про це повідомляє ВСН.Відомо, що аварія сталася в післяобідню пору у Ковелі.У секторі комунікації поліції Волині, у ДТП, дійсно, зіткнулися два автомобілі. На місці події працює слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, у ДТП є четверо травмованих осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію