У місті на Волині зіткнулися дві автівки, є постраждалі

У місті на Волині зіткнулися дві автівки, є постраждалі
У вівторок, 10 вересня, в місті на Волині сталася серйозна ДТП за участі двох автомобілів.

Про це повідомляє ВСН.

Відомо, що аварія сталася в післяобідню пору у Ковелі.

У секторі комунікації поліції Волині, у ДТП, дійсно, зіткнулися два автомобілі. На місці події працює слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, у ДТП є четверо травмованих осіб.

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Теги: Волинь, Ковель, ДТП
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