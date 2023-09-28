У місті на Волині зіткнулися дві автівки, є постраждалі
Сьогодні, 21:57
У вівторок, 10 вересня, в місті на Волині сталася серйозна ДТП за участі двох автомобілів.
Про це повідомляє ВСН.
Відомо, що аварія сталася в післяобідню пору у Ковелі.
У секторі комунікації поліції Волині, у ДТП, дійсно, зіткнулися два автомобілі. На місці події працює слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, у ДТП є четверо травмованих осіб.
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Про це повідомляє ВСН.
Відомо, що аварія сталася в післяобідню пору у Ковелі.
У секторі комунікації поліції Волині, у ДТП, дійсно, зіткнулися два автомобілі. На місці події працює слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, у ДТП є четверо травмованих осіб.
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