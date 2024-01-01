У США підтвердили передачу Іраном балістичних ракет росії

Ентоні Блінкен підтвердив, що Іран передав балістичні ракети РФ для використання в Україні, тому нові санкції проти Тегерана є неминучими.



Як передає



Блінкен заявив, що нові санкції будуть оголошені пізніше сьогодні та будуть включати заходи проти іранської державної авіакомпанії Iran Air.



"Ми попереджали Тегеран публічно, ми попереджали Тегеран приватно, що цей крок був би небезпечною ескалацією", – сказав Блінкен.



Держсекретар наголосив, що РФ вже отримала партії цих ракет.



Він додав, що РФ, швидше за все, використає ці поставки протягом декількох тижнів.



Раніше іранські офіційні особи заперечували, що вони відправляли зброю до РФ.



Як повідомляв Укрінформ, The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців поінформувало, що Іран відправив до РФ свої балістичні ракети малої дальності. Видання зазначає, що передання Іраном балістичних ракет "дасть Москві ще один потужний військовий інструмент для використання у війні проти України".



У Міністерстві закордонних справ України закликали Іран утриматись від передачі Російській Федерації будь-яких видів озброєння та військової техніки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державний секретар СШАпідтвердив, що Іран передав балістичні ракети РФ для використання в Україні, тому нові санкції проти Тегерана є неминучими.Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Washington Post.Блінкен заявив, що нові санкції будуть оголошені пізніше сьогодні та будуть включати заходи проти іранської державної авіакомпанії Iran Air."Ми попереджали Тегеран публічно, ми попереджали Тегеран приватно, що цей крок був би небезпечною ескалацією", – сказав Блінкен.Держсекретар наголосив, що РФ вже отримала партії цих ракет.Він додав, що РФ, швидше за все, використає ці поставки протягом декількох тижнів.Раніше іранські офіційні особи заперечували, що вони відправляли зброю до РФ.Як повідомляв Укрінформ, The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців поінформувало, що Іран відправив до РФ свої балістичні ракети малої дальності. Видання зазначає, що передання Іраном балістичних ракет "дасть Москві ще один потужний військовий інструмент для використання у війні проти України".У Міністерстві закордонних справ України закликали Іран утриматись від передачі Російській Федерації будь-яких видів озброєння та військової техніки.

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