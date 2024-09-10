Шмигаль назвав головну ідею створення «міністерства повернення українців»





Окреме міністерство повинно цю тему пріоритезувати в реальності. Є намір залучити команду людей, які щоденно займатимуться стратегією повернення українців, сказав на річній пресконцеренції прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



"Для того, щоб повернути українців, їх треба замотивувати до повернення там, де вони зараз є. Ми розуміємо уже сьогодні, що не всі українці повернуться. Але українці за кордоном – це теж наші люди, підтримують нашу державу донатами, протестами, висловленням думок", – сказав Шмигаль.



Цей процес має бути скоординованим, і саме нове міністерство повинно реалізовувати стратегію повернення мільйонів українців додому. Наразі тривають напрацювання щодо цього міністерства, а поки що невідома навіть його остаточна назва.



Зараз менше 80% біженців готові повернутися до України. Понад мільйон українців оселилися в Німеччині, близько 900 000 – в Польщі. На третьому місці за кількістю біженців – Чехія.



За даними

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ідея створення так званого міністерства повернення українців полягає в тому, щоб приділити окрему увагу 7,5 млн українців, які виїхали. Стратегія повернення біженців розподілена між Мінекономіки, Мінреінтеграції, МЗС, і там вона не є пріоритетною.Окреме міністерство повинно цю тему пріоритезувати в реальності. Є намір залучити команду людей, які щоденно займатимуться стратегією повернення українців, сказав на річній пресконцеренції прем'єр-міністр"Для того, щоб повернути українців, їх треба замотивувати до повернення там, де вони зараз є. Ми розуміємо уже сьогодні, що не всі українці повернуться. Але українці за кордоном – це теж наші люди, підтримують нашу державу донатами, протестами, висловленням думок", – сказав Шмигаль.Цей процес має бути скоординованим, і саме нове міністерство повинно реалізовувати стратегію повернення мільйонів українців додому. Наразі тривають напрацювання щодо цього міністерства, а поки що невідома навіть його остаточна назва.Зараз менше 80% біженців готові повернутися до України. Понад мільйон українців оселилися в Німеччині, близько 900 000 – в Польщі. На третьому місці за кількістю біженців – Чехія.За даними LB.ua , в Україні хочуть створити таке зване міністерство єдності, покликане працювати з українською громадою за кордоном. Президент Володимир Зеленський пояснював, що рішення щодо нового міністерства мають ухвалити восени. За його словами, повернення українців потрібно, зокрема, для забезпечення економіки країни після війни. Також нове міністерство повинно буде займатися протидією російській роботі з українськими біженцями.

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