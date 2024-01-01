У більшості областей України запровадили графіки відключення світла

У більшості областей України запровадили графіки відключення світла
У низці областей України сьогодні, 12 вересня, запровадили графіки відключення електроенергії.

Про це у телеграмі повідомило Укренерго.

Зокрема до 23:00 у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій областях діятиме одна черга відключень

«Причина запровадження обмежень – зниження ефективності сонячних електростанцій через пасмурну погоду та падіння генерації на ТЕС», - зазначили в Укренерго.

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Теги: електроенергія, Волинь
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