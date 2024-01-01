Опублікували ефектне відео, як волинські воїни знищили ворожий міномет

Опублікували ефектне відео, як волинські воїни знищили ворожий міномет
У мережі оприлюднили відео знищення російського міномета із боєкомплектом військовослужбовцями волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Про це у телеграмі повідомила військова частина.

Успішно спрацювали аеророзвідники Князівської бригади та ударна група «Харон» на Куп’янському напрямку.

«Один, два, три! Міномет гори! Лише мить - і ворожий міномет з БК спалахнув і перетворився на металобрухт!» - йдеться в коментарі до відео.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин хотів зробити пожертву, але шахраї поцупили в нього 64 тисячі
Сьогодні, 13:12
Волинянин проігнорував повістку через власне весілля й отримав 3 роки тюрми
Сьогодні, 12:56
Опублікували ефектне відео, як волинські воїни знищили ворожий міномет
Сьогодні, 12:39
На Волині патрульні розшукали зниклу дитину
Сьогодні, 12:07
Вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Юрія Дігтярука
Сьогодні, 11:52
Схожі новини
Бійці волинської бригади оголосили збір на операцію «Грім» Бійці волинської бригади оголосили збір на операцію «Грім»
11 вересень, 11:30
Як волиняни 2 роки тому звільнили Куп’янськ: відео Як волиняни 2 роки тому звільнили Куп’янськ: відео
10 вересень, 11:43
Волинські воїни на Харківщині знищили ворожі бліндажі з піхотою Волинські воїни на Харківщині знищили ворожі бліндажі з піхотою
10 серпень, 14:10
Воїни волинської бригади показали, як знищили ворожий «Град» Воїни волинської бригади показали, як знищили ворожий «Град»
08 серпень, 12:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волиняни попрощалися з Героєм Валерієм Осіповим
Сьогодні, 14:10
 0
У більшості областей України запровадили графіки відключення світла
Сьогодні, 13:53
 0
Призначили нового директора Волинської інфекційної лікарні
Сьогодні, 13:30
 0
Волинянин хотів зробити пожертву, але шахраї поцупили в нього 64 тисячі
Сьогодні, 13:12
 0
Волинянин проігнорував повістку через власне весілля й отримав 3 роки тюрми
Сьогодні, 12:56
 0
Медіа
відео
1/8