Опублікували ефектне відео, як волинські воїни знищили ворожий міномет

відео знищення російського міномета із боєкомплектом військовослужбовцями волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.



Про це у телеграмі повідомила військова частина.



Успішно спрацювали аеророзвідники Князівської бригади та ударна група «Харон» на Куп’янському напрямку.



«Один, два, три! Міномет гори! Лише мить - і ворожий міномет з БК спалахнув і перетворився на металобрухт!» - йдеться в коментарі до відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мережі оприлюднилиросійського міномета із боєкомплектом військовослужбовцями волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.Про це у телеграмі повідомила військова частина.Успішно спрацювали аеророзвідники Князівської бригади та ударна група «Харон» на Куп’янському напрямку.«Один, два, три! Міномет гори! Лише мить - і ворожий міномет з БК спалахнув і перетворився на металобрухт!» - йдеться в коментарі до відео.

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