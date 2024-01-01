Опублікували ефектне відео, як волинські воїни знищили ворожий міномет
Сьогодні, 12:39
У мережі оприлюднили відео знищення російського міномета із боєкомплектом військовослужбовцями волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Про це у телеграмі повідомила військова частина.
Успішно спрацювали аеророзвідники Князівської бригади та ударна група «Харон» на Куп’янському напрямку.
«Один, два, три! Міномет гори! Лише мить - і ворожий міномет з БК спалахнув і перетворився на металобрухт!» - йдеться в коментарі до відео.
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Про це у телеграмі повідомила військова частина.
Успішно спрацювали аеророзвідники Князівської бригади та ударна група «Харон» на Куп’янському напрямку.
«Один, два, три! Міномет гори! Лише мить - і ворожий міномет з БК спалахнув і перетворився на металобрухт!» - йдеться в коментарі до відео.
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