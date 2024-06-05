Вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Юрія Дігтярука

Юрій Дігтярук.



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"Трагічна звістка з фронту про чергову втрату знову принесла скорботу та біль у Любомльську громаду. З глибоким сумом повідомляємо про загибель нашого захисника, жителя м.Любомль – Дігтярука Юрія Михайловича,12.06.1979 р.н., який вважався зниклим безвісти з 05.06.2024.



Військовослужбовець загинув, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет України біля н.п. Нововодяне Сватівського району Луганської області 05.06.2024.



Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким воїна. В цю гірку мить поділяємо ваше горе та схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам'ять нашому захиснику!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про день та час зустрічі Героя громаду буде повідомлено додатково.



Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Любомльській громаді."Трагічна звістка з фронту про чергову втрату знову принесла скорботу та біль у Любомльську громаду. З глибоким сумом повідомляємо про загибель нашого захисника, жителя м.Любомль – Дігтярука Юрія Михайловича,12.06.1979 р.н., який вважався зниклим безвісти з 05.06.2024.Військовослужбовець загинув, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет України біля н.п. Нововодяне Сватівського району Луганської області 05.06.2024.Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким воїна. В цю гірку мить поділяємо ваше горе та схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам'ять нашому захиснику!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про день та час зустрічі Героя громаду буде повідомлено додатково.

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