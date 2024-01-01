На Волині передали ЗСУ незаконно ввезені автівки

На Волині передали ЗСУ незаконно ввезені автівки
Детективи Бюро економічної безпеки на Волині передали на потреби військовослужбовців три автомобілі, які були ввезені в Україну незаконно.

Про це у телеграмі інформує БЕБ.

Йдеться про транспортні засоби, які місцевий мешканець завіз в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України, а потім продавав їх через інтернет-платформи.

В рамках кримінального провадження авто були вилучені та арештовані.

Володимир-Волинський міський суд призначив обвинуваченому покарання за ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України у вигляді штрафу 340 тис. грн. Також суд виніс рішення про зняття арешту та передачу транспортних засобів на потреби ЗСУ.

Детективи Бюро на виконання рішення суду передали автомобілі військовослужбовцям.

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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