На Волині передали ЗСУ незаконно ввезені автівки

Детективина Волині передали на потреби військовослужбовців три автомобілі, які були ввезені в Україну незаконно.Про це у телеграмі інформує БЕБ.Йдеться про транспортні засоби, які місцевий мешканець завіз в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України, а потім продавав їх через інтернет-платформи.В рамках кримінального провадження авто були вилучені та арештовані.Володимир-Волинський міський суд призначив обвинуваченому покарання за ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України у вигляді штрафу 340 тис. грн. Також суд виніс рішення про зняття арешту та передачу транспортних засобів на потреби ЗСУ.Детективи Бюро на виконання рішення суду передали автомобілі військовослужбовцям.