Подав апеляцію: лучанин Ілля Сметанін, якого засудили за держзраду, не згідний з вироком

Ілля Сметанін, який, за даними слідства, передавав дані про військові літаки росіянам, досі перебуває в СІЗО.



Про це



Нагадаємо, згідно з матеріалами слідства, Сметанін передавав російським спецслужбам інформацію про типи, кількість військових літаків, місця їх дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців, аеродрому. Його затримали на початку березня 2022 року.



5 липня у Луцькому міськрайонному суді Сметаніну виголосили вирок і засудили до 12 років позбавлення волі. Але вирок досі не набув законної сили — чоловік подав апеляцію і перебуває у слідчому ізоляторі.



Відомо, що справу розглядатиме Волинський обласний апеляційний суд.

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