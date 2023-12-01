Курс валют на 12 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 12 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
НБУ встановив офіційний курс валют на четвер, 12 вересня. У порівнянні з попереднім днем долар, євро та злотий суттєво зросли у вартості.

Про це повідомили в Нацбанку.

Курс долара

1 долар США – 41,18 (+4 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,48 (+11 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,61 (+2 коп.)

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Теги: валюта, НБУ
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