Курс валют на 12 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це повідомили в Нацбанку.



Курс долара



1 долар США – 41,18 (+4 коп.)



Курс євро



1 євро – 45,48 (+11 коп.)



Курс злотого



1 польський злотий – 10,61 (+2 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НБУ встановив офіційний курс валют на четвер, 12 вересня. У порівнянні з попереднім днем долар, євро та злотий суттєво зросли у вартості.Про це повідомили в Нацбанку.1 долар США – 41,18 (+4 коп.)1 євро – 45,48 (+11 коп.)1 польський злотий – 10,61 (+2 коп.)

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