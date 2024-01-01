Похолодання, дощі та тумани: прогноз волинських синоптиків на тиждень





Про це у коментарі журналістам Валентина Набока.



«12 вересня додадуться тумани. Дощі дещо припиняться, або носитимуть локальний характер», - сказала вона.



У п’ятницю, 13 вересня, як повідомила синоптикиня, погода дещо покращиться. Температура повітря підвищиться: вночі +12-+17 градусів. Вдень +21-+26 градусів.



Як акцентувала Валентина Набока, вихідні на Волині обіцяють бути прохолодними та дощовими, тому варто підготуватися до негоди та планувати свої справи відповідно до цих умов.



«На вихідні на Волинь приходитиме ще один холодний фронт. Він тягне за собою зниження температури повітря. Пройдуть суттєві дощі – до 10-11 міліметрів, місцями грози», підсумувала вона.



Нагадаємо, синоптикиня Волинського обласного центру з гідрометеорології Леся Пасічник розповідала, що з 15 вересня почнеться зниження температури до +14–+17°C вдень, а також збільшиться ймовірність дощів, що триватимуть кілька днів. Атмосферні фронти, які надходять із заходу, принесуть збільшення хмарності та помірні опади, особливо на вихідні. Це буде значним контрастом до спекотної погоди, яка панувала на початку вересня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цього тижня на Волині очікується значна зміна погоди. Після періоду теплих і сухих днів, уже в другій половині тижня прогнозується похолодання та дощі.Про це у коментарі журналістам ВСН розповіла чергова синоптикиня Волинського обласного центру з гідрометеорології«12 вересня додадуться тумани. Дощі дещо припиняться, або носитимуть локальний характер», - сказала вона.У п’ятницю, 13 вересня, як повідомила синоптикиня, погода дещо покращиться. Температура повітря підвищиться: вночі +12-+17 градусів. Вдень +21-+26 градусів.Як акцентувала Валентина Набока, вихідні на Волині обіцяють бути прохолодними та дощовими, тому варто підготуватися до негоди та планувати свої справи відповідно до цих умов.«На вихідні на Волинь приходитиме ще один холодний фронт. Він тягне за собою зниження температури повітря. Пройдуть суттєві дощі – до 10-11 міліметрів, місцями грози», підсумувала вона.Нагадаємо, синоптикиня Волинського обласного центру з гідрометеорологіїрозповідала, що з 15 вересня почнеться зниження температури до +14–+17°C вдень, а також збільшиться ймовірність дощів, що триватимуть кілька днів. Атмосферні фронти, які надходять із заходу, принесуть збільшення хмарності та помірні опади, особливо на вихідні. Це буде значним контрастом до спекотної погоди, яка панувала на початку вересня.

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