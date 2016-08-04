У Луцьку скасували деякі заходи до 939-ї річниці міста





Про це



Луцьк відзначатиме 939-ту річницю 14 та 15 вересня. У міській раді опублікували перелік заходів та подій, на які запрошують лучан і гостей міста.



9-15 вересня



Виставка творчих робіт учнів Луцької художньої школи "Незламна наша Україна". Благодійний артпроєкт "Відлуння" (Театральний майдан);

Виступи творчих колективів Луцької МТГ в межах благодійного проєкту "Культура –духовні крила Перемоги" (вул. Лесі Українки).

12-14 вересня



Літературні читання в межах Міжнародного літературно-мистецького фестивалю "Лісова пісня" (бібліотеки, заклади освіти).



12 вересня



12:00 Виставка естампу/ліногравюри Вікторії Федини «Марка України. Луцьк" (артгалерея "Луцьк");

16:00 "Луцьк як натхнення". Виставка творів Гаврила Остапенка (1892-1971) із колекції ВКМ (Художній музей м. Луцька).



14-15 вересня



Галерея просто неба "Луцьк. Віхи історії" (вул. Лесі Українки);

Галерея просто неба "Луцьк. Образи часу" (Музейний простір "Окольний замок").



14 вересня (СУБОТА)



Фотоконкурс "Моє місто – Луцьк" (Центр розвитку туризму);

13:00 Мистецька благодійна акція "Ми – РАЗОМ!" за участі представників інтеркультурних міст України та національно-культурних товариств Луцької територіальної громади (Палац культури міста Луцька);

13:00 Мистецька програма "Мій славний Лучеськ!" (Будинок культури мікрорайону Вересневе);

14:00 Літературний форум "Про СЛОВО» (бібліотека-філія № 6 (проспект Волі, 10);

16:00 Науково-популярна лекція "Луцьк: початки історії міста маґдебурзького" (Музейний простір "Окольний замок");

16:00 Музичний променад "Я люблю своє місто» (клуб "Сучасник");

16:00 Патріотична програма "З Днем народження, рідне місто моє!" (Теремнівський будинок культури);

17:00 Мистецький благодійний проєкт "Симфонія єдності" за участі камерних оркестрів Луцька та українського піаніста-віртуоза, волонтера Євгена Хмари (Палац культури міста Луцька);

18:00 Відкриття ювілейного 85-го театрального сезону Волинського академічного українського облмуздрамтеатру імені Т.Г. Шевченка. Прем’єра гіркої комедії "Останній Гречкосій" (Волинський облмуздрамтеатр імені Т.Г. Шевченка).



15 вересня (НЕДІЛЯ)



12:00 Творчий проєкт «Красна майстерня»: майстер-клас із паперової пластики "Луцьк на долоньці» (КМЦ "Красне");

13:00 10-ті ювілейні Наукові Пікніки (Театральний майдан);

14:00 Гала-концерт фестивалю дитячої творчості "Луцьк – територія талантів» за участі української співачки Світлани Тарабарової (Палац культури міста Луцька);

15:00 Концерт "Вклоняюсь піснею тобі, мій древній Лучеськ" (КМЦ "Красне");

15:00 Квест "Наскільки добре ти знаєш своє місто" (Центр розвитку туризму);

18:00 Акустичний творчий вечір біля скульптури "Зерно" (на розі вулиць Лесі Українки та Кривий Вал).



Натомість традиційного "Велопробігу у вишиванках" та громадської акції "Українська вишиванка" до дня міста цього року не проводитимуть через безпекову ситуацію.

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