Родина загиблого від російського обстрілу лучанина отримає 200 тисяч

російської атаки 26 серпня у Луцьку виділили 200 тисяч гривень із бюджету громади.



Таке рішення ухвалили 11 вересня члени виконавчого комітету Луцької міської ради, пише



Директорка департаменту соціальної та ветеранської політики міськради Вікторія Майборода розповіла, що виділити гроші у сумі 200 тисяч гривень прийнято для підтримки сім'ї загиблого.



Вікторія Майборода додала, що члени виконкому також затвердили виділення грошей для лучан, помешкання яких визнали непридатними для проживання після атаки РФ. Цим сім'ям щомісяця відшкодовуватимуть за оренду житла у сумі до 10 тисяч гривень.



"Якщо родина заключить договір оренди на суму, яка буде менше ніж 10 тисяч гривень, відповідно буде виплачуватися сума, яка прописана в договорі. Максимальна сума до відшкодування — 10 000 гривень. Ці кошти родинам будуть виплачувати щомісяця до моменту відновлення помешкання, яке постраждало внаслідок масової атаки", — наголосила директорка Департаменту соціальної та ветеранської політики.



Як розповідала раніше директорка міського департаменту фінансів Лілія Єлова, кошти на оренду квартир для лучан, житло яких пошкоджене, буде надавати департамент ветеранської та соціальної політики міськради. На це попередньо виділили 800 тисяч гривень.



Що відомо про ранкову атаку РФ на Луцьк 26 серпня



Вранці 26 серпня у кількох мікрорайонах Луцьку під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів. Відомо про пошкодження двох житлових будинків, інфраструктурного об'єкта. Одна людина загинула, ще шестеро — травмовані.



Зі слів начальника ОВА Юрія Погуляйка, лучани отримують усю необхідну допомогу. Також мешканцям будинків, що зазнали пошкоджень від уламків збитих дронів, надане тимчасове житло. На Волині, зокрема у Ковелі та Луцьку, розгорнули 99 пунктів незламності органи виконавчої влади й місцевого самоврядування та 28 пунктів ДСНС.



За фактами ранкового обстрілу 26 серпня об'єкта критичної інфраструктури та житлових будинків у місті Луцьку управління Служби безпеки України у Волинській області розпочало кримінальні провадження.



Внаслідок ранкової атаки — одна людина загинула, четверо отримали травми, розповів директор обласного центру екстреної медичної допомоги Володимир Шмаль.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сім’ї загиблого 83-річного чоловіка внаслідоку Луцьку виділили 200 тисяч гривень із бюджету громади.Таке рішення ухвалили 11 вересня члени виконавчого комітету Луцької міської ради, пише Суспільне Директорка департаменту соціальної та ветеранської політики міськрадирозповіла, що виділити гроші у сумі 200 тисяч гривень прийнято для підтримки сім'ї загиблого.Вікторія Майборода додала, що члени виконкому також затвердили виділення грошей для лучан, помешкання яких визнали непридатними для проживання після атаки РФ. Цим сім'ям щомісяця відшкодовуватимуть за оренду житла у сумі до 10 тисяч гривень."Якщо родина заключить договір оренди на суму, яка буде менше ніж 10 тисяч гривень, відповідно буде виплачуватися сума, яка прописана в договорі. Максимальна сума до відшкодування — 10 000 гривень. Ці кошти родинам будуть виплачувати щомісяця до моменту відновлення помешкання, яке постраждало внаслідок масової атаки", — наголосила директорка Департаменту соціальної та ветеранської політики.Як розповідала раніше директорка міського департаменту фінансів, кошти на оренду квартир для лучан, житло яких пошкоджене, буде надавати департамент ветеранської та соціальної політики міськради. На це попередньо виділили 800 тисяч гривень.Вранці 26 серпня у кількох мікрорайонах Луцьку під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів. Відомо про пошкодження двох житлових будинків, інфраструктурного об'єкта. Одна людина загинула, ще шестеро — травмовані.Зі слів начальника ОВА, лучани отримують усю необхідну допомогу. Також мешканцям будинків, що зазнали пошкоджень від уламків збитих дронів, надане тимчасове житло. На Волині, зокрема у Ковелі та Луцьку, розгорнули 99 пунктів незламності органи виконавчої влади й місцевого самоврядування та 28 пунктів ДСНС.За фактами ранкового обстрілу 26 серпня об'єкта критичної інфраструктури та житлових будинків у місті Луцьку управління Служби безпеки України у Волинській області розпочало кримінальні провадження.Внаслідок ранкової атаки — одна людина загинула, четверо отримали травми, розповів директор обласного центру екстреної медичної допомоги Володимир Шмаль.

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