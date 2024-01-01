Волиняни попрощалися із Героєм Анатолієм Дмитруком

Анатолія Дмитрука.



Про це у фейсбуці повідомляє Кримненське благочиння.



Вчора, 10 вересня, в Дубечному прощалися із військовим Анатолієм Дмитруком, що помер 5 вересня 2024 року в населеному пункті Мигерів Львівської області.



Відспівали покійного в Покровському храмі рідного села.



«Вічна пам’ять покійному, Царство Небесне, щирі співчуття рідним та близьким. В скорботі схиляємо голови, розділяємо біль тяжкої втрати, молимось за упокій душі військовослужбовця Анатолія», - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дубечненська громада на Волині провела в останню путь полеглого військовослужбовцяПро це у фейсбуці повідомляє Кримненське благочиння.Вчора, 10 вересня, в Дубечному прощалися із військовим Анатолієм Дмитруком, щов населеному пункті Мигерів Львівської області.Відспівали покійного в Покровському храмі рідного села.«Вічна пам’ять покійному, Царство Небесне, щирі співчуття рідним та близьким. В скорботі схиляємо голови, розділяємо біль тяжкої втрати, молимось за упокій душі військовослужбовця Анатолія», - йдеться у повідомленні.

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