Волиняни попрощалися із Героєм Анатолієм Дмитруком
Сьогодні, 13:18
Дубечненська громада на Волині провела в останню путь полеглого військовослужбовця Анатолія Дмитрука.
Про це у фейсбуці повідомляє Кримненське благочиння.
Вчора, 10 вересня, в Дубечному прощалися із військовим Анатолієм Дмитруком, що помер 5 вересня 2024 року в населеному пункті Мигерів Львівської області.
Відспівали покійного в Покровському храмі рідного села.
«Вічна пам’ять покійному, Царство Небесне, щирі співчуття рідним та близьким. В скорботі схиляємо голови, розділяємо біль тяжкої втрати, молимось за упокій душі військовослужбовця Анатолія», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Кримненське благочиння.
Вчора, 10 вересня, в Дубечному прощалися із військовим Анатолієм Дмитруком, що помер 5 вересня 2024 року в населеному пункті Мигерів Львівської області.
Відспівали покійного в Покровському храмі рідного села.
«Вічна пам’ять покійному, Царство Небесне, щирі співчуття рідним та близьким. В скорботі схиляємо голови, розділяємо біль тяжкої втрати, молимось за упокій душі військовослужбовця Анатолія», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Затримання ексзаступниці глави ОВА на Волині: подробиці від СБУ
Сьогодні, 13:32
Волиняни попрощалися із Героєм Анатолієм Дмитруком
Сьогодні, 13:18
Росіяни 4 вересня вдарили по місцю шикування військових у Сумській області, - Deep State
Сьогодні, 13:00
За волю України віддав своє життя Герой з Волині Олег Мельник
Сьогодні, 12:36
Показали, як волинські воїни на фронті знищили ворожий танк
Сьогодні, 12:33