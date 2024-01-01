Волиняни попрощалися із Героєм Анатолієм Дмитруком

Волиняни попрощалися із Героєм Анатолієм Дмитруком
Дубечненська громада на Волині провела в останню путь полеглого військовослужбовця Анатолія Дмитрука.

Про це у фейсбуці повідомляє Кримненське благочиння.

Вчора, 10 вересня, в Дубечному прощалися із військовим Анатолієм Дмитруком, що помер 5 вересня 2024 року в населеному пункті Мигерів Львівської області.

Відспівали покійного в Покровському храмі рідного села.

«Вічна пам’ять покійному, Царство Небесне, щирі співчуття рідним та близьким. В скорботі схиляємо голови, розділяємо біль тяжкої втрати, молимось за упокій душі військовослужбовця Анатолія», - йдеться у повідомленні.


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Теги: загиблі, війна
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