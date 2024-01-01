За волю України віддав своє життя Герой з Волині Олег Мельник

Олег Мельник.



Про це



"Горе знову прийшло в нашу сільську родину: помер від тяжких ран, отриманих від мінно-вибухового поранення, випускник нашої школи Мельник Олег Миколайович.



Ти не ховався за спини інших, залишився в Україні, щоб захищати нас. Чесний, відповідальний, щирий, відкритий у спілкуванні. Був вірним побратимом. Таким ти залишишся у нашій пам’яті. Твоє життя було коротким, але гідним і слугує прикладом істинної любові до своєї землі, до України.



На землі стало менше на одну хорошу людину. Ти став ангелом Небесного війська.



Не забудемо… Не пробачимо… Вічна шана та пам’ять!



Слава Україні! Героям слава!" - йдеться у дописі.



Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили на сторінці Боровицького ліцей у фейсбуці."Горе знову прийшло в нашу сільську родину: помер від тяжких ран, отриманих від мінно-вибухового поранення, випускник нашої школи Мельник Олег Миколайович.Ти не ховався за спини інших, залишився в Україні, щоб захищати нас. Чесний, відповідальний, щирий, відкритий у спілкуванні. Був вірним побратимом. Таким ти залишишся у нашій пам’яті. Твоє життя було коротким, але гідним і слугує прикладом істинної любові до своєї землі, до України.На землі стало менше на одну хорошу людину. Ти став ангелом Небесного війська.Не забудемо… Не пробачимо… Вічна шана та пам’ять!Слава Україні! Героям слава!" - йдеться у дописі.

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