Показали, як волинські воїни на фронті знищили ворожий танк

завдавати важких втрат загарбникам.



Про це військова частина повідомила в телеграмі.



«Бійці підрозділу «Voron100» - хлопці прості. Бачать ворожий танк – одразу знищують», - йдеться у дописі до відео.



Не став винятком і цей залізний кінь окупантів, який завдяки зусиллям наших воїнів перетворився на купу металобрухту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці волинської 100-ї м окремої механізованої бригади продовжуютьзагарбникам.Про це військова частина повідомила в телеграмі.«Бійці підрозділу «Voron100» - хлопці прості. Бачать ворожий танк – одразу знищують», - йдеться у дописі до відео.Не став винятком і цей залізний кінь окупантів, який завдяки зусиллям наших воїнів перетворився на купу металобрухту.

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