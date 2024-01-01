Показали, як волинські воїни на фронті знищили ворожий танк

Показали, як волинські воїни на фронті знищили ворожий танк
Військовослужбовці волинської 100-ї м окремої механізованої бригади продовжують завдавати важких втрат загарбникам.

Про це військова частина повідомила в телеграмі.

«Бійці підрозділу «Voron100» - хлопці прості. Бачать ворожий танк – одразу знищують», - йдеться у дописі до відео.

Не став винятком і цей залізний кінь окупантів, який завдяки зусиллям наших воїнів перетворився на купу металобрухту.


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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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