Показали, як волинські воїни на фронті знищили ворожий танк
Сьогодні, 12:33
Військовослужбовці волинської 100-ї м окремої механізованої бригади продовжують завдавати важких втрат загарбникам.
Про це військова частина повідомила в телеграмі.
«Бійці підрозділу «Voron100» - хлопці прості. Бачать ворожий танк – одразу знищують», - йдеться у дописі до відео.
Не став винятком і цей залізний кінь окупантів, який завдяки зусиллям наших воїнів перетворився на купу металобрухту.
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Про це військова частина повідомила в телеграмі.
«Бійці підрозділу «Voron100» - хлопці прості. Бачать ворожий танк – одразу знищують», - йдеться у дописі до відео.
Не став винятком і цей залізний кінь окупантів, який завдяки зусиллям наших воїнів перетворився на купу металобрухту.
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