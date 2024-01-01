Бізнес-екскурсія до «EVO derm»: центр підтримки підприємців Дія.Бізнес у Луцьку запустив новий проєкт «Мрію. Дію»

«Мрію. Дію», що передбачає серію бізнес-екскурсій до провідних малих та середніх підприємств міста.



Мета проєкту — допомогти бізнес-початківцям дізнатися більше про тонкощі ведення бізнесу, ознайомитися з інноваціями та найкращими практиками в різних сферах діяльності.



Перша екскурсія відбудеться на виробництво «EVO derm» — українського інноваційного бренду космецевтики, засновницею якого є косметологиня та підприємиця Оксана Коротка.



Деталі екскурсії:



Дата та час: 24 вересня о 10:00.

Тривалість: 3 години.

Вартість: 2000 грн.

Локація: місце зустрічі буде повідомлено зареєстрованим учасникам.



Виробництво «EVO derm» спеціалізується на створенні продукції високої якості, що відповідає міжнародним стандартам і має сертифікат GMP (Good Manufacture Practice). Бренд дотримується принципів екологічної відповідальності та інноваційності у своїх процесах.



Довідково: GMP-сертифікація (Good Manufacture Practice) — це підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики за міжнародними стандартами, які охоплюють вимоги до персоналу, обладнання, приміщень, контролю, зберігання, пакування, маркування, відвантаження та розповсюдження лікарських засобів.



Підприємиця поділиться особистою історією створення та розвитку бренду «EVO derm», високими стандартами виробництва косметики та процесами, що стоять за створенням продукції, а також надасть практичні поради щодо побудови успішного бізнесу у сфері косметології.



Оксана Коротка заснувала у Луцьку й «Центр естетичної медицини Оксани Короткої», сервіс превентивної медицини «Vitamin Boom», а також відкрила beauty-простір «G.Bar» у Луцьку та лабораторне відділення «Діла». Її досвід є безцінним джерелом знань для всіх, хто мріє побудувати бізнес у індустрії краси.



Під час екскурсії учасники матимуть унікальну можливість заглянути за лаштунки виробництва:



Ознайомлення з виробничими процесами



У супроводі технолога учасники відвідають виробничі приміщення «EVO derm». Вони побачать всі етапи виготовлення косметичної продукції — від сировини до готових продуктів, а також ознайомляться з лабораторією, де проводяться дослідження та розробка нових продуктів.



Презентація продукції



Спеціалісти компанії детально розкажуть про найпопулярніші продукти «EVO derm», їх склад та корисні властивості для шкіри. Це дозволить учасникам краще зрозуміти, як інновації впливають на індустрію краси.



Огляд пакувального відділу



Пакувальний відділ стане наступною зупинкою екскурсії. Тут учасники дізнаються про процеси пакування та маркування продукції. Важливість естетики та безпеки упаковки у beauty-індустрії стане зрозумілою завдяки детальному поясненню кожного етапу.



Виготовлення власного крему



Учасники матимуть можливість виготовити власний крем під керівництвом косметологині Оксани Короткої та технолога. Це дозволить відчути себе частиною виробничого процесу і отримати безцінний досвід створення косметичної продукції.



Сесія запитань та відповідей



На завершення екскурсії відбудеться відкрита дискусія, де учасники зможуть задати питання щодо виробництва, продукції та ведення бізнесу.



Ця екскурсія стане ідеальною можливістю для бізнес-початківців у beauty-індустрії дізнатися більше про тонкощі ведення косметичного бізнесу та побачити, як реалізуються високі стандарти якості у виробництві.



Реєструйтесь на першу екскурсію на сайті центру підтримки підприємців Дія.Бізнес у Луцьку!



Слідкуйте за наступними анонсами бізнес екскурсій у соцмережах центру підтримки підприємців Дія.Бізнес у Луцьку Facebook та Instagram.



Авторка: Ріта Смаглюк



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Центр підтримки підприємців Дія.Бізнес у Луцьку запускає новий проєктщо передбачає серію бізнес-екскурсій до провідних малих та середніх підприємств міста.Мета проєкту — допомогти бізнес-початківцям дізнатися більше про тонкощі ведення бізнесу, ознайомитися з інноваціями та найкращими практиками в різних сферах діяльності.Перша екскурсія відбудеться на виробництво «EVO derm» — українського інноваційного бренду космецевтики, засновницею якого є косметологиня та підприємицяДата та час: 24 вересня о 10:00.Тривалість: 3 години.Вартість: 2000 грн.Локація: місце зустрічі буде повідомлено зареєстрованим учасникам.Виробництво «EVO derm» спеціалізується на створенні продукції високої якості, що відповідає міжнародним стандартам і має сертифікат GMP (Good Manufacture Practice). Бренд дотримується принципів екологічної відповідальності та інноваційності у своїх процесах.Довідково: GMP-сертифікація (Good Manufacture Practice) — це підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики за міжнародними стандартами, які охоплюють вимоги до персоналу, обладнання, приміщень, контролю, зберігання, пакування, маркування, відвантаження та розповсюдження лікарських засобів.Підприємиця поділиться особистою історією створення та розвитку бренду «EVO derm», високими стандартами виробництва косметики та процесами, що стоять за створенням продукції, а також надасть практичні поради щодо побудови успішного бізнесу у сфері косметології.Оксана Коротка заснувала у Луцьку й «Центр естетичної медицини Оксани Короткої», сервіс превентивної медицини «Vitamin Boom», а також відкрила beauty-простір «G.Bar» у Луцьку та лабораторне відділення «Діла». Її досвід є безцінним джерелом знань для всіх, хто мріє побудувати бізнес у індустрії краси.Під час екскурсії учасники матимуть унікальну можливість заглянути за лаштунки виробництва:У супроводі технолога учасники відвідають виробничі приміщення «EVO derm». Вони побачать всі етапи виготовлення косметичної продукції — від сировини до готових продуктів, а також ознайомляться з лабораторією, де проводяться дослідження та розробка нових продуктів.Спеціалісти компанії детально розкажуть про найпопулярніші продукти «EVO derm», їх склад та корисні властивості для шкіри. Це дозволить учасникам краще зрозуміти, як інновації впливають на індустрію краси.Пакувальний відділ стане наступною зупинкою екскурсії. Тут учасники дізнаються про процеси пакування та маркування продукції. Важливість естетики та безпеки упаковки у beauty-індустрії стане зрозумілою завдяки детальному поясненню кожного етапу.Учасники матимуть можливість виготовити власний крем під керівництвом косметологині Оксани Короткої та технолога. Це дозволить відчути себе частиною виробничого процесу і отримати безцінний досвід створення косметичної продукції.На завершення екскурсії відбудеться відкрита дискусія, де учасники зможуть задати питання щодо виробництва, продукції та ведення бізнесу.Ця екскурсія стане ідеальною можливістю для бізнес-початківців у beauty-індустрії дізнатися більше про тонкощі ведення косметичного бізнесу та побачити, як реалізуються високі стандарти якості у виробництві.Реєструйтесь на першу екскурсію на сайті центру підтримки підприємців Дія.Бізнес у Луцьку!Слідкуйте за наступними анонсами бізнес екскурсій у соцмережах центру підтримки підприємців Дія.Бізнес у Луцьку Facebook та Instagram.Авторка: Ріта Смаглюк

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію