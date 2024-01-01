Бійці волинської бригади оголосили збір на операцію «Грім»

Бійці волинської бригади оголосили збір на операцію «Грім»
У волинській 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого оголосили збір 20 мільйонів гривень на дрони в рамках операції «Грім».

Про це військова частина повідомила в телеграмі.

Ударна група «Харон» у рамках операції «Грім» дронами знищує бронетехніку, гармати, автомобільну техніку, РЗСВ окупантів.

Ці дрони — це не просто техніка. Це можливість бути на крок попереду ворога, виявляти та знищувати загрозу, рятувати життя наших захисників і захисниць.

Задонатити можна за цим посиланням.

«Кожна гривня — це внесок у нашу спільну перемогу. Твоя участь має значення, твоє рішення змінює хід битви! Приєднуйся до Операції «ГРІМ» і допоможи нашим воїнам зробити небо справді пекельним для ворога! Разом ми переможемо!» - закликали у 14-й бригаді.


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Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
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