Бійці волинської бригади оголосили збір на операцію «Грім»

У волинській 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого оголосили збір 20 мільйонів гривень на дрони в рамках операції «Грім».Про це військова частина повідомила в телеграмі.Ударна група «Харон» у рамках операції «Грім» дронами знищує бронетехніку, гармати, автомобільну техніку, РЗСВ окупантів.Ці дрони — це не просто техніка. Це можливість бути на крок попереду ворога, виявляти та, рятувати життя наших захисників і захисниць.Задонатити можна за цим«Кожна гривня — це внесок у нашу спільну перемогу. Твоя участь має значення, твоє рішення змінює хід битви! Приєднуйся до Операції «ГРІМ» і допоможи нашим воїнам зробити небо справді пекельним для ворога! Разом ми переможемо!» - закликали у 14-й бригаді.