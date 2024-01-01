У Луцьку підняли тарифи на опалення і гарячу воду

Сьогодні, 11 вересня, на черговому засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради розглянули питання прона теплову енергію та послуги ДКП «Луцьктепло».Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.Тарифи на теплову енергію на період 2024-2025 років у порівнянні з чинними зростуть для таких категорій: населення – на 2,5%-14,9 %, «бюджетні установи» – на 4 %, «інші споживачі» – на 4–13 %.Зазначимо, що до кінця воєнного стану та протягом шести місяців після його закінчення підвищувати тарифи для населення не можна, тому зростання вартості поки не буде застосовуватися. Для населення залишаються тарифи, які діють ще з 24 лютого 2022 року.Тому тарифи на тепло та гарячу воду зростуть тільки для трьох категорій: «бюджетні установи», «релігійні організації» та «інші споживачі» і встановлюються на період з 1 жовтня 2024 року по 30 вересня 2025 року.Розрахунки тарифів на послуги з постачання теплової енергії та гарячого водопостачання було здійснено відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України та відповідно до наказів Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України.