У Ковельському районі через аварійні роботи понад 40 сіл - без світла

У Ковельському районі через аварійні роботи понад 40 сіл - без світла
У Ковельському районі через аварійні роботи понад 40 сіл залишились без електропостачання.

Про це повідомляє ПрАТ"Волиньобленерго".

У середу 11 вересня з 9:30 до 14:00 припинено електропостачання в такі населені пункти:

Любитів, Ворона, Грушівка, Іванівка, Перковичі, Білашів, Рокитниця, Дроздні, Воля Любитівська, Велицьк, Кухарі, Сільце, Підліси, Арсеновичі, Угли, Підріжжя, Кашівка, Рудка Миринська, Козлиничі, Пісочне, Шкурат, Байківці, Радошин, Мирин, Кривлин, Мельниця, Ситовичі, Світле, Озерна, Заячівка, Гулівка, Поворськ, Ломачанка, Черемошне, Кричевичі, Уховецьк, Скулин, Грив'ятки, Луківка, Колодяжне, Будище, Волошки, Білин, Стеблі.

Зазначається, що причина припинення електропостачання - аварійні ремонтні роботи.

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Теги: Волинь, світло, аварійні роботи
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