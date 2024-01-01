У Ковельському районі через аварійні роботи понад 40 сіл - без світла





Про це



У середу 11 вересня з 9:30 до 14:00 припинено електропостачання в такі населені пункти:



Любитів, Ворона, Грушівка, Іванівка, Перковичі, Білашів, Рокитниця, Дроздні, Воля Любитівська, Велицьк, Кухарі, Сільце, Підліси, Арсеновичі, Угли, Підріжжя, Кашівка, Рудка Миринська, Козлиничі, Пісочне, Шкурат, Байківці, Радошин, Мирин, Кривлин, Мельниця, Ситовичі, Світле, Озерна, Заячівка, Гулівка, Поворськ, Ломачанка, Черемошне, Кричевичі, Уховецьк, Скулин, Грив'ятки, Луківка, Колодяжне, Будище, Волошки, Білин, Стеблі.



Зазначається, що причина припинення електропостачання - аварійні ремонтні роботи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковельському районі через аварійні роботи понад 40 сіл залишились без електропостачання.Про це повідомляє ПрАТ"Волиньобленерго".У середу 11 вересня з 9:30 до 14:00 припинено електропостачання в такі населені пункти:Любитів, Ворона, Грушівка, Іванівка, Перковичі, Білашів, Рокитниця, Дроздні, Воля Любитівська, Велицьк, Кухарі, Сільце, Підліси, Арсеновичі, Угли, Підріжжя, Кашівка, Рудка Миринська, Козлиничі, Пісочне, Шкурат, Байківці, Радошин, Мирин, Кривлин, Мельниця, Ситовичі, Світле, Озерна, Заячівка, Гулівка, Поворськ, Ломачанка, Черемошне, Кричевичі, Уховецьк, Скулин, Грив'ятки, Луківка, Колодяжне, Будище, Волошки, Білин, Стеблі.Зазначається, що причина припинення електропостачання - аварійні ремонтні роботи.

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