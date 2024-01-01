Догляд за обличчям: з яких етапів складається та які засоби потрібно використовувати





Створити потрібні умови можна й удома, використовуючи професійні косметичні засоби. Серед них і



Які процедури важливі в догляді за обличчям

Щоб шкіра була бездоганною та сяйливою, їй потрібно приділяти увагу та час. Догляд за обличчям передбачає низку щоденних процедур, які варто робити в правильному порядку, щоб отримати бажаний результат. Кроки мають бути такими:



Очищення.

Тонізація.

Живлення.

Зволоження.

Захист від сонця (вранці і протягом дня).

Маска та пілінг 2-3 рази на тиждень для інтенсивного догляду.



Перераховані процедури — база, на якій будується догляд за шкірою, і пропускати якийсь з етапів не варто. Завдяки очищенню видаляють бруд та себум, що накопичуються протягом дня чи ночі. Якщо цю процедуру оминати, про здорову й сяйливу шкіру обличчя можна забути, адже забруднена такою бути просто не може.



Тонізація важлива, оскільки допомагає підтримувати правильний pH, який може порушуватись на етапі очищення. До того ж на цьому етапі йде підготовка до взаємодії із засобами, що живлять та зволожують глибокі шари.



Обов’язковим має бути й захист від ультрафіолету та блакитного світла, адже це допомагає попередити передчасне старіння шкіри, а також висвітлити пігментні плями, якщо вони вже встигли з’явитися.



Яка косметика для догляду завжди має бути під рукою

Незалежно від того, де ви знаходитеся — вдома, у відрядженні чи на відпочинку, догляд за шкірою має залишатися щоденною рутиною вранці та ввечері. Під рукою потрібні такі засоби:



олія (гідрофільна) — видаляє бруд до найдрібніших його часточок, м’яко очищає пори та покращує текстуру шкіри;

тонер — завершує етап очищення, тонізує та заспокоює подразнення (таку ж дію має міст, який можна наносити протягом дня, просто бризкаючи на обличчя, зокрема й поверх макіяжу);

серум (сироватка) — допомагає зменшувати пігментацію, робить менш помітними зморшки та вирівнює тон;

крем — насичує шкіру вітамінами та іншими корисними речовинами, зволожує, живить та відновлює її захисний бар’єр.

Обов’язковим етапом догляду має бути нанесення засобу SPF для комплексного захисту від сонячних променів та синього світла, яке випромінюють екрани та монітори електронних пристроїв, таких як планшети, ноутбуки, смартфони тощо.



Крім того, варто приділяти увагу зоні навколо очей і наносити спеціальний крем, який буде її підтягувати, розгладжувати й прибирати набряки.



Бажаєте, щоб ваша шкіра сяяла? Дотримуйтеся правил догляду за нею та використовуйте професійні косметичні засоби.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ультрафіолетові промені, декоративна косметика, пил та себум — усе це щодня впливає на шкіру. Якщо забезпечити правильний догляд та захист, вона буде тішити здоровим виглядом та природним сяйвом.Створити потрібні умови можна й удома, використовуючи професійні косметичні засоби. Серед них і сироватка для обличчя з ніацинамідом та вітаміном С від INSTYTUTUM, яка робить пори візуально менш помітними й вирівнює тон обличчя. Для повноцінного догляду варто доповнити бʼюті-рутину й іншими продуктами бренду.Щоб шкіра була бездоганною та сяйливою, їй потрібно приділяти увагу та час. Догляд за обличчям передбачає низку щоденних процедур, які варто робити в правильному порядку, щоб отримати бажаний результат. Кроки мають бути такими:Перераховані процедури — база, на якій будується догляд за шкірою, і пропускати якийсь з етапів не варто. Завдяки очищенню видаляють бруд та себум, що накопичуються протягом дня чи ночі. Якщо цю процедуру оминати, про здорову й сяйливу шкіру обличчя можна забути, адже забруднена такою бути просто не може.Тонізація важлива, оскільки допомагає підтримувати правильний pH, який може порушуватись на етапі очищення. До того ж на цьому етапі йде підготовка до взаємодії із засобами, що живлять та зволожують глибокі шари.Обов’язковим має бути й захист від ультрафіолету та блакитного світла, адже це допомагає попередити передчасне старіння шкіри, а також висвітлити пігментні плями, якщо вони вже встигли з’явитися.Незалежно від того, де ви знаходитеся — вдома, у відрядженні чи на відпочинку, догляд за шкірою має залишатися щоденною рутиною вранці та ввечері. Під рукою потрібні такі засоби:Обов’язковим етапом догляду має бути нанесення засобу SPF для комплексного захисту від сонячних променів та синього світла, яке випромінюють екрани та монітори електронних пристроїв, таких як планшети, ноутбуки, смартфони тощо.Крім того, варто приділяти увагу зоні навколо очей і наносити спеціальний крем, який буде її підтягувати, розгладжувати й прибирати набряки.Бажаєте, щоб ваша шкіра сяяла? Дотримуйтеся правил догляду за нею та використовуйте професійні косметичні засоби.

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