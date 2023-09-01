Шкільні укриття, доїзд до шкіл та наявність підручників: яким буде навчальний рік на Волині





Скільки навчальних закладів відновили роботу в офлайн режимі, а які ще потребують будівництва укриттів — про навчальний рік 2024/2025 Наталією Матвіюк.



Реформування закладів середньої освіти та малокомплектні школи



— Скільки зараз навчається школярів? Який відсоток з них — вимушені переселенці?



У волинських школах навчається понад 135 000 учнів, серед них є частина внутрішньо переміщених осіб. Торік це було понад дві з половиною тисячі школярів, цьогоріч ще ми цифру уточнюємо.



— Переформатування навчальних закладів, коли ліцей стає гімназією. В який спосіб це відбувається та за чиїм погодженням?



Для того, щоб перевести гімназію на ліцей, рішення приймає засновник — територіальна громада, сільська, міська або обласна ради. Це рішення має пройти громадське обговорення протягом року. Якщо всі зацікавлені особи дійшли згоди, лише тоді засновник має можливість понизити ступінь або підвищити ступінь закладу освіти.



— Наскільки активно цей процес зараз відбувається на Волині? Чи завжди погоджуються батьки, педагоги?



Болюче запитання, як для педагогів, так і для батьків. До 1 вересня 2027 року усі області мають затвердити план дій щодо реформування закладів загальної середньої освіти. Йдеться про сформовану мережу академічних ліцеїв, а також професійних коледжів. Тобто, 1 вересня 2027 року випускники дев'ятих класів уже будуть іти не просто у 10 клас, а обиратимуть між навчанням в академічному ліцею чи професійному коледжі. Відповідно до Закону України "Про повну загальну середню освіту" чітко передбачено, якими мають бути академічний ліцей чи професійний коледж, скільки там має бути учнів, кількість класів і чим вони мають бути забезпечені.



Є заклади освіти, які станом на тепер уже змінили свій статус: були ліцеями — стали гімназіями, понизились у ступені, оскільки у них не було певної кількості дітей для того, щоб набрати 10-ті класи. Загалом на Волині планується створення 93 академічних ліцеїв та 27 професійних коледжів.



— Чи всі педагоги під час переформатування закладів загальної середньої освіти залишаться з роботою?



Кожен засновник і директор закладу зобов'язаний створити певні умови для навчання учнів і надати можливість працювати педагогічному складу, щоб не вивільняти. Тобто, запропонувати якусь альтернативну посаду в іншому закладі.



— Скільки малокомплектних шкіл налічується в області станом на вересень 2024 року?



Малокомплектні школи — це школи, в яких, як правило, відсутня паралель класу. Рішення про ліквідацію цього закладу, перетворення його на філію або пониження у ступені має право приймати лише засновник, зважаючи на народжуваність та наповненість класів. На сьогодні на Волині налічується 125 малокомплектних шкіл.



Згідно з Постановою Кабміну, з 1 вересня 2025 року не будуть фінансуватися заклади освіти, в яких налічуватиметься 45 учнів, не враховуючи початкової школи, а з 1 вересня 2026 року — школи, в яких буде менше ніж 65 учнів. Це не означає, що їх потрібно ліквідувати чи закрити. Це — на розсуд засновника, тому що лише територіальна громада краще розуміє і бачить, як існувати освітньому закладу надалі.



Доїзд до шкіл та наявність підручників



— Доїзд до освітніх закладів: яка ситуація зі шкільними автобусами в області?



В області налічується 242 шкільних автобуси, із них 6 спецавтобусів для підвезення дітей на кріслах колісних. На сьогодні є потреба ще у 52 автобусах. Торік за субвенцію з державного бюджету Волинь закупила 27 автобусів. Також заклади середньої освіти отримували як гуманітарну допомогу автобуси зі Швеції та Фінляндії. Але не завжди наявність автобуса може вирішити це питання, оскільки у нас ще є і дороги в жахливому стані, тому потрібно готувати всю інфраструктуру.



— Наявність підручників, чи є з цим проблема?



Підручниками школярі забезпечені, якщо не роздрукованими, то мають доступ до електронних версій, які на сьогодні є безплатними. На сьогодні вже майже всі роздруковані підручники доставлені в область, громади їх отримують і привозять в заклади освіти.



Шкільні укриття та дефіцит кадрів



— Враховуючи безпекову ситуацію, як управління пильнує за облаштуванням укриттів у школах? Чи й досі залишаються в області такі заклади, які не мають укриттів?



На сьогодні у нас майже 94% закладів освіти мають укриття — це власне укриття або орендоване укриття в інших установах. З 521 закладу загальної середньої освіти лише 28 шкіл у нас працюватимуть дистанційно, оскільки не мають можливості мати укриття.



— Чи є дефіцит кадрів у закладах середньої освіти, зважаючи на мобілізацію?



Дефіцит кадрів завжди відчувався і наразі відчувається. Враховуючи те, що багато вчителів пішли в ЗСУ, частина педагогів виїхали за кордон. Ставок в школах у нас зараз — в межах 70, в закладах дошкільної освіти — в межах 40, позашкілля — до 10, в закладах професійно-технічної фахової передвищої освіти — до 20.



Дуже складно знайти вчителя фізики, хімії, англійської мови. Є потреба у практичних психологах та соціальних педагогах — це до 40 одиниць.



— Чи є бачення, як врегулювати кадрове питання?



Організовуємо багато зустрічей для вчителів, директорів шкіл, закладів освіти зі студентами. Це хороша така була б проведена робота, якби наші студенти вже знали, куди вони підуть працювати.



— Скільки у волинських школах залишається вчителів пенсійного віку?



Їх багато, особливо серед вчителів фізики, хімії, математики.



Нова шкільна програма



— Насамкінець — про оновлення шкільної програми. Приміром, із "Захисту України" повністю оновили програму.



Щоб йти за новою програмою із "Захисту України", заклад освіти має стати осередком, в якому і буде викладатися цей предмет. Волинська облдержадміністрація розглянула 47 заявок на створення таких осередків. Ці заклади освіти на Волині продовжуватимуть навчання з предмета "Захист України" за оновленою програмою.



— В чому суть оновлення програми?



Не буде розподілу між хлопцями та дівчатами. Будуть спільні заняття, багато модулів з викладання тактичної поведінки, домедичної допомоги. Також значна увага приділятиметься психологічному стану. Відведено й час для того, щоб учні мали змогу навчитися керувати дронами.



Протягом літа тренери проходили навчання у Києві в Міністерстві освіти та науки. Тепер вони уже навчатимуть викладачів, які викладатимуть цей предмет у школах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на початок вересня 2024 року на Волині налічується 521 школа, з яких — п'ять приватних та дві перебувають на простої.Скільки навчальних закладів відновили роботу в офлайн режимі, а які ще потребують будівництва укриттів — про навчальний рік 2024/2025 Суспільне поспілкувалося з начальницею обласного управління освіти й наукиУ волинських школах навчається понад 135 000 учнів, серед них є частина внутрішньо переміщених осіб. Торік це було понад дві з половиною тисячі школярів, цьогоріч ще ми цифру уточнюємо.Для того, щоб перевести гімназію на ліцей, рішення приймає засновник — територіальна громада, сільська, міська або обласна ради. Це рішення має пройти громадське обговорення протягом року. Якщо всі зацікавлені особи дійшли згоди, лише тоді засновник має можливість понизити ступінь або підвищити ступінь закладу освіти.Болюче запитання, як для педагогів, так і для батьків. До 1 вересня 2027 року усі області мають затвердити план дій щодо реформування закладів загальної середньої освіти. Йдеться про сформовану мережу академічних ліцеїв, а також професійних коледжів. Тобто, 1 вересня 2027 року випускники дев'ятих класів уже будуть іти не просто у 10 клас, а обиратимуть між навчанням в академічному ліцею чи професійному коледжі. Відповідно до Закону України "Про повну загальну середню освіту" чітко передбачено, якими мають бути академічний ліцей чи професійний коледж, скільки там має бути учнів, кількість класів і чим вони мають бути забезпечені.Є заклади освіти, які станом на тепер уже змінили свій статус: були ліцеями — стали гімназіями, понизились у ступені, оскільки у них не було певної кількості дітей для того, щоб набрати 10-ті класи. Загалом на Волині планується створення 93 академічних ліцеїв та 27 професійних коледжів.Кожен засновник і директор закладу зобов'язаний створити певні умови для навчання учнів і надати можливість працювати педагогічному складу, щоб не вивільняти. Тобто, запропонувати якусь альтернативну посаду в іншому закладі.Малокомплектні школи — це школи, в яких, як правило, відсутня паралель класу. Рішення про ліквідацію цього закладу, перетворення його на філію або пониження у ступені має право приймати лише засновник, зважаючи на народжуваність та наповненість класів. На сьогодні на Волині налічується 125 малокомплектних шкіл.Згідно з Постановою Кабміну, з 1 вересня 2025 року не будуть фінансуватися заклади освіти, в яких налічуватиметься 45 учнів, не враховуючи початкової школи, а з 1 вересня 2026 року — школи, в яких буде менше ніж 65 учнів. Це не означає, що їх потрібно ліквідувати чи закрити. Це — на розсуд засновника, тому що лише територіальна громада краще розуміє і бачить, як існувати освітньому закладу надалі.В області налічується 242 шкільних автобуси, із них 6 спецавтобусів для підвезення дітей на кріслах колісних. На сьогодні є потреба ще у 52 автобусах. Торік за субвенцію з державного бюджету Волинь закупила 27 автобусів. Також заклади середньої освіти отримували як гуманітарну допомогу автобуси зі Швеції та Фінляндії. Але не завжди наявність автобуса може вирішити це питання, оскільки у нас ще є і дороги в жахливому стані, тому потрібно готувати всю інфраструктуру.Підручниками школярі забезпечені, якщо не роздрукованими, то мають доступ до електронних версій, які на сьогодні є безплатними. На сьогодні вже майже всі роздруковані підручники доставлені в область, громади їх отримують і привозять в заклади освіти.На сьогодні у нас майже 94% закладів освіти мають укриття — це власне укриття або орендоване укриття в інших установах. З 521 закладу загальної середньої освіти лише 28 шкіл у нас працюватимуть дистанційно, оскільки не мають можливості мати укриття.Дефіцит кадрів завжди відчувався і наразі відчувається. Враховуючи те, що багато вчителів пішли в ЗСУ, частина педагогів виїхали за кордон. Ставок в школах у нас зараз — в межах 70, в закладах дошкільної освіти — в межах 40, позашкілля — до 10, в закладах професійно-технічної фахової передвищої освіти — до 20.Дуже складно знайти вчителя фізики, хімії, англійської мови. Є потреба у практичних психологах та соціальних педагогах — це до 40 одиниць.Організовуємо багато зустрічей для вчителів, директорів шкіл, закладів освіти зі студентами. Це хороша така була б проведена робота, якби наші студенти вже знали, куди вони підуть працювати.Їх багато, особливо серед вчителів фізики, хімії, математики.Щоб йти за новою програмою із "Захисту України", заклад освіти має стати осередком, в якому і буде викладатися цей предмет. Волинська облдержадміністрація розглянула 47 заявок на створення таких осередків. Ці заклади освіти на Волині продовжуватимуть навчання з предмета "Захист України" за оновленою програмою.Не буде розподілу між хлопцями та дівчатами. Будуть спільні заняття, багато модулів з викладання тактичної поведінки, домедичної допомоги. Також значна увага приділятиметься психологічному стану. Відведено й час для того, щоб учні мали змогу навчитися керувати дронами.Протягом літа тренери проходили навчання у Києві в Міністерстві освіти та науки. Тепер вони уже навчатимуть викладачів, які викладатимуть цей предмет у школах.

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