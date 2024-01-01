Уночі росія атакувала Україну «шахедами» та ракетами

Уночі росія атакувала Україну «шахедами» та ракетами
Уночі Росія атакувала Україну 25-ма "шахедами" та ракетами різних типів. ППО збила 20 ворожих безпілотників.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Всього у ніч на 11 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 34-х засобів повітряного нападу противника.

Ворог ударив однією балістичною ракетою «Іскандер-М» з Краснодарського краю Росії, двома зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої Донеччини, 6-ма протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний, та 25-ма ударними БпЛА типу «Shahed». "Шахеди" Росія запускала із Курська, Єйська, та з кримського мису Чауда.

До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 20 ударних БпЛА, 5 ворожих безпілотників локаційно втрачені на території України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила).

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Шкільні укриття, доїзд до шкіл та наявність підручників: яким буде навчальний рік на Волині
Сьогодні, 10:10
У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті станом на ранок 11 вересня
Сьогодні, 09:43
Уночі росія атакувала Україну «шахедами» та ракетами
Сьогодні, 09:09
На фестивалі у Києві представили 150-річні рушники з Волині. ФОТО
Сьогодні, 08:25
Залучення інвестицій: на Волинь завітала делегація з Польщі
Сьогодні, 07:32
Схожі новини
У лікарні від важкої хвороби помер Герой з Волині Ігор Дубчук У лікарні від важкої хвороби помер Герой з Волині Ігор Дубчук
Сьогодні, 10:41
У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті станом на ранок 11 вересня У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті станом на ранок 11 вересня
Сьогодні, 09:43
Байден може обговорити з Великою Британією дозвіл для ЗСУ на далекобійні удари по рф Байден може обговорити з Великою Британією дозвіл для ЗСУ на далекобійні удари по рф
10 вересень, 18:26
У США підтвердили передачу Іраном балістичних ракет росії У США підтвердили передачу Іраном балістичних ракет росії
10 вересень, 17:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У лікарні від важкої хвороби помер Герой з Волині Ігор Дубчук
Сьогодні, 10:41
 0
Догляд за обличчям: з яких етапів складається та які засоби потрібно використовувати
Сьогодні, 10:15
 0
Шкільні укриття, доїзд до шкіл та наявність підручників: яким буде навчальний рік на Волині
Сьогодні, 10:10
 0
У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті станом на ранок 11 вересня
Сьогодні, 09:43
 0
Уночі росія атакувала Україну «шахедами» та ракетами
Сьогодні, 09:09
 0
Медіа
відео
1/8