У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті станом на ранок 11 вересня

У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті станом на ранок 11 вересня
Розпочалась дев’ятсот тридцять перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 131 бойове зіткнення.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За уточненою інформацією, за вчорашній день противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар, застосувавши дві ракети, 66 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 94 КАБ), здійснив 4761 обстріл, 180 з них - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Грем’яч, Пустогород, Глухів, Річки, Павлівка, Миколаївка, Висока Яруга, Ковалівка, Кругляківка, Колесниківка, Іванопілля, Торецьк, Покровськ, Селидове, Єлизаветівка, Водяне, Максимівка та Одрадокам’янка.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали десять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, уразили пункт управління, вісім артилерійських систем, засіб РЕБ та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося чотири бойових зіткнення в районі Вовчанська та Глибокого.

На Куп’янському напрямку відбулось 13 ворожих атак. Сили оборони зупинили штурмові дії противника біля Синьківки, Глушківки, Лозової та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку наші війська відбивали 20 штурмових дій окупантів в районах Дружелюбівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, Новосадового та Торського.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито дев’ять атак поблизу Івано-Дар’ївки, Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили п’ять спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Калинівки та Іванівського.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації здійснив дев’ять атак. Зусилля зосереджував у районах Дачного, Торецька та Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 32 атаки. Свої зусилля ворог зосередив у районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Гродівки, Іванівки, Новогродівки, Михайлівки та Маринівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Українська та Красногорівки. Загалом ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ на цьому напрямку.

На Времівському напрямку окупанти здійснили дві атаки наших позицій у напрямку Вугледара.

На Оріхівському напрямку відбулось одне, безуспішне для ворога, боєзіткнення неподалік Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни успішно відбили сім атак російських загарбників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, з території рф активно застосовував авіацію, здійснював обстріли прикордонних населених пунктів.

Наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж всієї лінії фронту і в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили два танка, 13 бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, дві РСЗВ, один засіб ППО, 57 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 58 автомобілів та шість одиниць спецтехніки.

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Теги: Росія, Україна, війна
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