На фестивалі у Києві представили 150-річні рушники з Волині. ФОТО
Сьогодні, 08:25
У Національному музеї народної архітектури та побуту України відбувся фестиваль "Жива культура - живий світ ".
На фестивалі були представлені елементи нематеріальної культурної спадщини, які вже внесені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, - повідомляють у Центрі культури та дозвілля Камінь-Каширської міської ради.
На фестивалі було представлено орієнтовно 50 елементів нематеріальної культурної спадщини з різних регіонів України. Це традиційна кухня, традиційне ремесло, виконавське мистецтво, обряди та звичаї.
"А ми представляли своє традиційне ткацтво Камінь - Каширської громади. До Пирогова повезли рушники, які ткалися минулої зими і рушники яким понад 150 років... І сувої, сувої полотна.
Дякуєм організаторам за чудову можливість наживо поспілкуватися з людьми, які є носіями елементів нематеріальної культурної спадщини з усієї неньки України. З задоволеням слухали мудре слово учасників форуму " Жива спадщина України". А ще за враження... Емоції... Нових друзів. Маємо велику надію, що в наступному році поїдемо з ткацьким верстатом, фольклорним колективом", - повідомили представники громади.
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На фестивалі були представлені елементи нематеріальної культурної спадщини, які вже внесені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, - повідомляють у Центрі культури та дозвілля Камінь-Каширської міської ради.
На фестивалі було представлено орієнтовно 50 елементів нематеріальної культурної спадщини з різних регіонів України. Це традиційна кухня, традиційне ремесло, виконавське мистецтво, обряди та звичаї.
"А ми представляли своє традиційне ткацтво Камінь - Каширської громади. До Пирогова повезли рушники, які ткалися минулої зими і рушники яким понад 150 років... І сувої, сувої полотна.
Дякуєм організаторам за чудову можливість наживо поспілкуватися з людьми, які є носіями елементів нематеріальної культурної спадщини з усієї неньки України. З задоволеням слухали мудре слово учасників форуму " Жива спадщина України". А ще за враження... Емоції... Нових друзів. Маємо велику надію, що в наступному році поїдемо з ткацьким верстатом, фольклорним колективом", - повідомили представники громади.
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