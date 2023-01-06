У Луцьку відкрили мистецький дворик обласної філармонії
Сьогодні, 05:28
У Волинській обласній філармонії 10 вересня відкрили мистецький дворик просто неба. Це новий культурно-дозвіллєвий простір для жителів Луцької територіальної громади.
Про це Суспільному розповів директор обласної філармонії Сергій Єфіменко.
"Частину цього дворика ми відкрили в 2022 році. Через два роки ми нарешті за рахунок концертної діяльності накопичили фінанси. Це все позабюджетні кошти і ми його нарешті завершили", — сказав керівник філармонії.
Зі слів Сергія Єфіменка, мистецький дворик слугуватиме новим культурним простором для лучан і гостей міста, де кожен може реалізувати творчі таланти в галузі музики, танцю, поезії та кіно.
Під час заходу представили культурно-патріотичний проєкт "Мистецтво і війна" за участі Волинського академічного українського народного хору, академічного камерного оркестру "Кантабіле", ансамблю ліцею з посиленою військовою підготовкою імені Героїв Небесної Сотні, військовослужбовця Олега Дмитрука та інших.
Голова громадської організації "Члени родин загиблих в АТО "Надія" Любов Карабан розповіла, що подібні заходи в теперішній час дуже потрібні.
"Ми висвітлюємо тут героїзм наших захисників і захисниць, завдяки кому ми маємо мирне небо. Надіємося, що і надалі цей мистецький дворик працюватиме, тому що ми всі так між собою пов'язані, зустрічаємося, обговорюємо проекти. Ми як родина і цей мистецький дворик свого роду є нашим родинним колом", — сказала волинянка.
Зі слів керівника Волинської обласної філармонії Сергія Єфіменка, мета такого мистецького простору — презентація жителям громади культурно-розважальних та національно-патріотичних заходів із різних видів мистецтва.
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Про це Суспільному розповів директор обласної філармонії Сергій Єфіменко.
"Частину цього дворика ми відкрили в 2022 році. Через два роки ми нарешті за рахунок концертної діяльності накопичили фінанси. Це все позабюджетні кошти і ми його нарешті завершили", — сказав керівник філармонії.
Зі слів Сергія Єфіменка, мистецький дворик слугуватиме новим культурним простором для лучан і гостей міста, де кожен може реалізувати творчі таланти в галузі музики, танцю, поезії та кіно.
Під час заходу представили культурно-патріотичний проєкт "Мистецтво і війна" за участі Волинського академічного українського народного хору, академічного камерного оркестру "Кантабіле", ансамблю ліцею з посиленою військовою підготовкою імені Героїв Небесної Сотні, військовослужбовця Олега Дмитрука та інших.
Голова громадської організації "Члени родин загиблих в АТО "Надія" Любов Карабан розповіла, що подібні заходи в теперішній час дуже потрібні.
"Ми висвітлюємо тут героїзм наших захисників і захисниць, завдяки кому ми маємо мирне небо. Надіємося, що і надалі цей мистецький дворик працюватиме, тому що ми всі так між собою пов'язані, зустрічаємося, обговорюємо проекти. Ми як родина і цей мистецький дворик свого роду є нашим родинним колом", — сказала волинянка.
Зі слів керівника Волинської обласної філармонії Сергія Єфіменка, мета такого мистецького простору — презентація жителям громади культурно-розважальних та національно-патріотичних заходів із різних видів мистецтва.
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