У Луцьку відкрили мистецький дворик обласної філармонії





Про це Сергій Єфіменко.



"Частину цього дворика ми відкрили в 2022 році. Через два роки ми нарешті за рахунок концертної діяльності накопичили фінанси. Це все позабюджетні кошти і ми його нарешті завершили", — сказав керівник філармонії.



Зі слів Сергія Єфіменка, мистецький дворик слугуватиме новим культурним простором для лучан і гостей міста, де кожен може реалізувати творчі таланти в галузі музики, танцю, поезії та кіно.



Під час заходу представили культурно-патріотичний проєкт "Мистецтво і війна" за участі Волинського академічного українського народного хору, академічного камерного оркестру "Кантабіле", ансамблю ліцею з посиленою військовою підготовкою імені Героїв Небесної Сотні, військовослужбовця Олега Дмитрука та інших.



Голова громадської організації "Члени родин загиблих в АТО "Надія" Любов Карабан розповіла, що подібні заходи в теперішній час дуже потрібні.



"Ми висвітлюємо тут героїзм наших захисників і захисниць, завдяки кому ми маємо мирне небо. Надіємося, що і надалі цей мистецький дворик працюватиме, тому що ми всі так між собою пов'язані, зустрічаємося, обговорюємо проекти. Ми як родина і цей мистецький дворик свого роду є нашим родинним колом", — сказала волинянка.



Зі слів керівника Волинської обласної філармонії Сергія Єфіменка, мета такого мистецького простору — презентація жителям громади культурно-розважальних та національно-патріотичних заходів із різних видів мистецтва.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській обласній філармонії 10 вересня відкрили мистецький дворик просто неба. Це новий культурно-дозвіллєвий простір для жителів Луцької територіальної громади.Про це Суспільному розповів директор обласної філармонії"Частину цього дворика ми відкрили в 2022 році. Через два роки ми нарешті за рахунок концертної діяльності накопичили фінанси. Це все позабюджетні кошти і ми його нарешті завершили", — сказав керівник філармонії.Зі слів Сергія Єфіменка, мистецький дворик слугуватиме новим культурним простором для лучан і гостей міста, де кожен може реалізувати творчі таланти в галузі музики, танцю, поезії та кіно.Під час заходу представили культурно-патріотичний проєкт "Мистецтво і війна" за участі Волинського академічного українського народного хору, академічного камерного оркестру "Кантабіле", ансамблю ліцею з посиленою військовою підготовкою імені Героїв Небесної Сотні, військовослужбовця Олега Дмитрука та інших.Голова громадської організації "Члени родин загиблих в АТО "Надія" Любов Карабан розповіла, що подібні заходи в теперішній час дуже потрібні."Ми висвітлюємо тут героїзм наших захисників і захисниць, завдяки кому ми маємо мирне небо. Надіємося, що і надалі цей мистецький дворик працюватиме, тому що ми всі так між собою пов'язані, зустрічаємося, обговорюємо проекти. Ми як родина і цей мистецький дворик свого роду є нашим родинним колом", — сказала волинянка.Зі слів керівника Волинської обласної філармонії Сергія Єфіменка, мета такого мистецького простору — презентація жителям громади культурно-розважальних та національно-патріотичних заходів із різних видів мистецтва.

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