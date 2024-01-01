Волинська громада передала для ЗСУ РЕБів, дронів та зарядних станцій майже на 8 мільйонів

Волинська громада передала для ЗСУ РЕБів, дронів та зарядних станцій майже на 8 мільйонів
Боратинська громада передала на потреби ЗСУ 50 дронів, 20 зарядних станцій та 4 портативні РЕБи на майже 8 мільйонів гривень

Про це йдеться на сайті громади.

Боратинська громада придбала та передала:

⁠30 одиниць Mavic 3 PRO загальною вартістю 2 250 000 грн.
20 одиниць ⁠Mavic 3T загальною вартістю 2 939 600 грн.
20 зарядних станцій EcoFlow загальною вартістю 1 470 00 грн.
⁠4 портативні РЕБи загальною вартістю 1 273 000 грн.

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Теги: Україна, війна, допомога
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