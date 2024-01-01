Волинська громада передала для ЗСУ РЕБів, дронів та зарядних станцій майже на 8 мільйонів





Про це йдеться на сайті громади.



Боратинська громада придбала та передала:



⁠30 одиниць Mavic 3 PRO загальною вартістю 2 250 000 грн.

20 одиниць ⁠Mavic 3T загальною вартістю 2 939 600 грн.

20 зарядних станцій EcoFlow загальною вартістю 1 470 00 грн.

⁠4 портативні РЕБи загальною вартістю 1 273 000 грн.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Боратинська громада передала на потреби ЗСУ 50 дронів, 20 зарядних станцій та 4 портативні РЕБи на майже 8 мільйонів гривеньПро це йдеться на сайті громади.Боратинська громада придбала та передала:⁠30 одиниць Mavic 3 PRO загальною вартістю 2 250 000 грн.20 одиниць ⁠Mavic 3T загальною вартістю 2 939 600 грн.20 зарядних станцій EcoFlow загальною вартістю 1 470 00 грн.⁠4 портативні РЕБи загальною вартістю 1 273 000 грн.

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