Волинська громада передала для ЗСУ РЕБів, дронів та зарядних станцій майже на 8 мільйонів
Сьогодні, 02:17
Боратинська громада передала на потреби ЗСУ 50 дронів, 20 зарядних станцій та 4 портативні РЕБи на майже 8 мільйонів гривень
Про це йдеться на сайті громади.
Боратинська громада придбала та передала:
30 одиниць Mavic 3 PRO загальною вартістю 2 250 000 грн.
20 одиниць Mavic 3T загальною вартістю 2 939 600 грн.
20 зарядних станцій EcoFlow загальною вартістю 1 470 00 грн.
4 портативні РЕБи загальною вартістю 1 273 000 грн.
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Про це йдеться на сайті громади.
Боратинська громада придбала та передала:
30 одиниць Mavic 3 PRO загальною вартістю 2 250 000 грн.
20 одиниць Mavic 3T загальною вартістю 2 939 600 грн.
20 зарядних станцій EcoFlow загальною вартістю 1 470 00 грн.
4 портативні РЕБи загальною вартістю 1 273 000 грн.
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