США, Ніімеччина, Франція і Британія запровадять додаткові санкції проти Ірану через передачу росії балістичних ракет





Про це заявив радник з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, - пише



Він додав, що для роботи з цими ракетами в Ірані пройшли підготовку десятки російських військових, й після отримання цих ракет Росія планує використати їх проти українських цивільних "протягом наступних тижнів".



"Це, звичайно, призведе до смерті українських цивільних, особливо з огляду на те, як вони використовують балістичні ракети проти цивільної інфраструктури", – сказав Кірбі журналістам на брифінгу 10 вересня.



Він наголосив, що хоча Росія має свої балістичні ракети, постачання іранських ракет малої дальності до 75 миль (120 км, – ред.) дозволяє Росії обстрілювати більш віддалену від її кордонів територію України.



Перевагою таких ракет є їхня висока швидкість, тому, за словами Кірбі, останній пакет допомоги Україні включав додаткові можливості протиповітряної оборони. А міністр оборони Ллойд Остін працює з партнерами в рамках групи "Рамштайн", щоб надати Україні додаткові ракети Patriot для протидії саме цій загрозі.



Співпраця між Іраном та Росією дестабілізують не лише їхні регіони

Кірбі заявив, що співпраця між Іраном та Росією, що включає передачу Москвою Ірану ядерних та космічних технологій, дестабілізує ситуацію далеко від кордонів обох країн і матиме наслідки.



"Пізніше сьогодні Об'єднане Королівство, Франція та Німеччина оголосять про свій намір призупинити деякі вигідні комерційні зв'язки з Іраном та компаніями, пов'язаними з державою. Ми доповнимо їхні дії нашими власними санкціями, про які пізніше сьогодні вранці оголосять Міністерство фінансів та Державний департамент. Вони включатимуть додаткові заходи щодо Iran Air. Ми також очікуємо, що наші союзники та партнери оголосять про свої власні заходи щодо Ірану", – заявив Кірбі.



Він додав, що це є "чітке повідомлення" від трьох європейських країн та США, що "якщо Іран продовжить підтримувати війну в Україні, будуть значні економічні збитки".



Кірбі відмовився назвати кількість ракет, які Росія могла отримати з Ірану, але раніше видання повідомляли про те, що в Росію було доставлено "сотні" ракет Fateh-360.



Чільні іранські представники завжди заперечували постачання зброї Росії, але у Москві цими днями не відкидали повідомлень про постачання ракет, про які заявили американські високопосадовці.



Як повідомляє Reuters з посиланням на ТАСС, Сергій Шойгу, секретар Ради безпеки Росії заявив, що Москва завершує кроки для підписання нового договору з Іраном найближчим часом.



Про те, що Росія отримала балістичні ракети малої дальності від Ірану, які вона може використати проти України протягом наступних кількох тижнів на спільній пресконференції у Лондоні з британським міністром закордонних справ Девідом Ламмі заявив 10 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен.



Він наголосив, що цей розвиток подій і зростання співпраці між Росією та Іраном загрожують європейській безпеці та демонструють, що дестабілізуючий вплив Ірану виходить далеко за межі Близького Сходу.



Дипломати також оголосили про свій спільний візит до Києва найближчими днями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! США та європейські країни запровадять додаткові санкції на Іран через передачу Росії балістичних ракет Fateh-360 малої дальності.Про це заявив радник з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, - пише "Голос Америки" Він додав, що для роботи з цими ракетами в Ірані пройшли підготовку десятки російських військових, й після отримання цих ракет Росія планує використати їх проти українських цивільних "протягом наступних тижнів"."Це, звичайно, призведе до смерті українських цивільних, особливо з огляду на те, як вони використовують балістичні ракети проти цивільної інфраструктури", – сказав Кірбі журналістам на брифінгу 10 вересня.Він наголосив, що хоча Росія має свої балістичні ракети, постачання іранських ракет малої дальності до 75 миль (120 км, – ред.) дозволяє Росії обстрілювати більш віддалену від її кордонів територію України.Перевагою таких ракет є їхня висока швидкість, тому, за словами Кірбі, останній пакет допомоги Україні включав додаткові можливості протиповітряної оборони. А міністр оборони Ллойд Остін працює з партнерами в рамках групи "Рамштайн", щоб надати Україні додаткові ракети Patriot для протидії саме цій загрозі.Співпраця між Іраном та Росією дестабілізують не лише їхні регіониКірбі заявив, що співпраця між Іраном та Росією, що включає передачу Москвою Ірану ядерних та космічних технологій, дестабілізує ситуацію далеко від кордонів обох країн і матиме наслідки."Пізніше сьогодні Об'єднане Королівство, Франція та Німеччина оголосять про свій намір призупинити деякі вигідні комерційні зв'язки з Іраном та компаніями, пов'язаними з державою. Ми доповнимо їхні дії нашими власними санкціями, про які пізніше сьогодні вранці оголосять Міністерство фінансів та Державний департамент. Вони включатимуть додаткові заходи щодо Iran Air. Ми також очікуємо, що наші союзники та партнери оголосять про свої власні заходи щодо Ірану", – заявив Кірбі.Він додав, що це є "чітке повідомлення" від трьох європейських країн та США, що "якщо Іран продовжить підтримувати війну в Україні, будуть значні економічні збитки".Кірбі відмовився назвати кількість ракет, які Росія могла отримати з Ірану, але раніше видання повідомляли про те, що в Росію було доставлено "сотні" ракет Fateh-360.Чільні іранські представники завжди заперечували постачання зброї Росії, але у Москві цими днями не відкидали повідомлень про постачання ракет, про які заявили американські високопосадовці.Як повідомляє Reuters з посиланням на ТАСС, Сергій Шойгу, секретар Ради безпеки Росії заявив, що Москва завершує кроки для підписання нового договору з Іраном найближчим часом.Про те, що Росія отримала балістичні ракети малої дальності від Ірану, які вона може використати проти України протягом наступних кількох тижнів на спільній пресконференції у Лондоні з британським міністром закордонних справ Девідом Ламмі заявив 10 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен.Він наголосив, що цей розвиток подій і зростання співпраці між Росією та Іраном загрожують європейській безпеці та демонструють, що дестабілізуючий вплив Ірану виходить далеко за межі Близького Сходу.Дипломати також оголосили про свій спільний візит до Києва найближчими днями.

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