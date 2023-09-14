Коли в Україні підвищать пенсії





Про це сьогодні на пресконференції сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє



"Усі індексації були проведені в березні 2023-го, в березні 2024-го і будуть проведені у березні 2025 року стосовно пенсій", - сказав Шмигаль.



Прем'єр-міністр сказав, що завдяки фінансовій стійкості, якої вдалося досягти, зберегли усі виплати, а пенсії і субсидії виплачуються, і так буде й надалі.



Інфляція у липні була 5,4%, повідомив Шмигаль.



"Економіка помірно відновлюється - 3,7% зростання ВВП у другому кварталі цього року", - заявив прем'єр.



1 березня цього року відбулася планова індексація пенсій. Пенсії зросли на 8%.



Середній розмір пенсії становив 5 816 грн, повідомляв у липні Пенсійний фонд.



З 1 квітня мінімальна зарплата становить 8000 грн. До цього вона була 7100 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завдяки фінансовій стійкості уряд зберіг усі соціальні виплати. Наступна індексація пенсій відбудеться у березні.Про це сьогодні на пресконференції сказав прем'єр-міністр, повідомляє Gazeta.ua. "Усі індексації були проведені в березні 2023-го, в березні 2024-го і будуть проведені у березні 2025 року стосовно пенсій", - сказав Шмигаль.Прем'єр-міністр сказав, що завдяки фінансовій стійкості, якої вдалося досягти, зберегли усі виплати, а пенсії і субсидії виплачуються, і так буде й надалі.Інфляція у липні була 5,4%, повідомив Шмигаль."Економіка помірно відновлюється - 3,7% зростання ВВП у другому кварталі цього року", - заявив прем'єр.1 березня цього року відбулася планова індексація пенсій. Пенсії зросли на 8%.Середній розмір пенсії становив 5 816 грн, повідомляв у липні Пенсійний фонд.З 1 квітня мінімальна зарплата становить 8000 грн. До цього вона була 7100 грн.

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