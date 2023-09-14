Коли в Україні підвищать пенсії

Коли в Україні підвищать пенсії
Завдяки фінансовій стійкості уряд зберіг усі соціальні виплати. Наступна індексація пенсій відбудеться у березні.

Про це сьогодні на пресконференції сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Gazeta.ua.

"Усі індексації були проведені в березні 2023-го, в березні 2024-го і будуть проведені у березні 2025 року стосовно пенсій", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр сказав, що завдяки фінансовій стійкості, якої вдалося досягти, зберегли усі виплати, а пенсії і субсидії виплачуються, і так буде й надалі.

Інфляція у липні була 5,4%, повідомив Шмигаль.

"Економіка помірно відновлюється - 3,7% зростання ВВП у другому кварталі цього року", - заявив прем'єр.

1 березня цього року відбулася планова індексація пенсій. Пенсії зросли на 8%.

Середній розмір пенсії становив 5 816 грн, повідомляв у липні Пенсійний фонд.

З 1 квітня мінімальна зарплата становить 8000 грн. До цього вона була 7100 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, пенсія, індексація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коли в Україні підвищать пенсії
Сьогодні, 01:15
11 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Байден «не виключає», що Україна отримає дозвіл на удари вглиб росії
10 вересень, 23:18
Чи вимикатимуть світло на Волині 11 вересня
10 вересень, 22:39
У місті на Волині зіткнулися дві автівки, є постраждалі
10 вересень, 21:57
Схожі новини
В Україні проведуть індексацію пенсій В Україні проведуть індексацію пенсій
14 вересень, 2023, 06:38
У 2023 році в Україні зроблять індексацію пенсій У 2023 році в Україні зроблять індексацію пенсій
31 грудень, 2022, 01:15
Мінімальну пенсію в Україні піднімуть на 56 гривень Мінімальну пенсію в Україні піднімуть на 56 гривень
19 березень, 2016, 05:59
Скорочення пенсії на 20%: що потрібно знати працюючим пенсіонерам Скорочення пенсії на 20%: що потрібно знати працюючим пенсіонерам
30 червень, 19:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Коли в Україні підвищать пенсії
Сьогодні, 01:15
 0
11 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Байден «не виключає», що Україна отримає дозвіл на удари вглиб росії
10 вересень, 23:18
 0
Чи вимикатимуть світло на Волині 11 вересня
10 вересень, 22:39
 0
У місті на Волині зіткнулися дві автівки, є постраждалі
10 вересень, 21:57
 0
Медіа
відео
1/8