Коли в Україні підвищать пенсії
Сьогодні, 01:15
Завдяки фінансовій стійкості уряд зберіг усі соціальні виплати. Наступна індексація пенсій відбудеться у березні.
Про це сьогодні на пресконференції сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Gazeta.ua.
"Усі індексації були проведені в березні 2023-го, в березні 2024-го і будуть проведені у березні 2025 року стосовно пенсій", - сказав Шмигаль.
Прем'єр-міністр сказав, що завдяки фінансовій стійкості, якої вдалося досягти, зберегли усі виплати, а пенсії і субсидії виплачуються, і так буде й надалі.
Інфляція у липні була 5,4%, повідомив Шмигаль.
"Економіка помірно відновлюється - 3,7% зростання ВВП у другому кварталі цього року", - заявив прем'єр.
1 березня цього року відбулася планова індексація пенсій. Пенсії зросли на 8%.
Середній розмір пенсії становив 5 816 грн, повідомляв у липні Пенсійний фонд.
З 1 квітня мінімальна зарплата становить 8000 грн. До цього вона була 7100 грн.
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Про це сьогодні на пресконференції сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Gazeta.ua.
"Усі індексації були проведені в березні 2023-го, в березні 2024-го і будуть проведені у березні 2025 року стосовно пенсій", - сказав Шмигаль.
Прем'єр-міністр сказав, що завдяки фінансовій стійкості, якої вдалося досягти, зберегли усі виплати, а пенсії і субсидії виплачуються, і так буде й надалі.
Інфляція у липні була 5,4%, повідомив Шмигаль.
"Економіка помірно відновлюється - 3,7% зростання ВВП у другому кварталі цього року", - заявив прем'єр.
1 березня цього року відбулася планова індексація пенсій. Пенсії зросли на 8%.
Середній розмір пенсії становив 5 816 грн, повідомляв у липні Пенсійний фонд.
З 1 квітня мінімальна зарплата становить 8000 грн. До цього вона була 7100 грн.
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