Залучення інвестицій: на Волинь завітала делегація з Польщі

До Луцька завітали представники економічної місії польських компаній. Гості мали на меті обговорити можливості та інструменти залучення інвестицій на Волинь.Про це повідомляють у Волинській ОВА.«Сьогодні у Луцьку працюємо з Спеціальним та уповноваженим польського уряду з питань відновлення України Павелом Ковалем. Презентували економічний потенціал регіону та подякували за підтримку, яку Польща надає для України», - повідомив начальник ОВАПрибув Голова Ради з питань співпраці з Україноюна Волинь, аби взяти участь в економічній місії польських компаній до Луцька. Серед присутніх також президент спілки підприємців та роботодавців, представник Банку народного господарства ПольщіМета місії – обговорити конкретні можливості та інструменти залучення інвестицій в Україну та на Волинь зокрема. Основне завдання, як відзначив Павел Коваль, це показати шляхи та можливості входження західного бізнесу в Україну. Зокрема, у яких сферах та на що витрачатимуть кошти. Для прикладу, це енергетичний сектор, медична система, сфера транспорту та розвиток експорту.Водночас, наголосив на роботі з української сторони для зменшення ризиків, через які інвестиції не заходитимуть. Більше того, на польський посадовець зазначив, що у планах створити коаліцію з польського бізнесу, яка хотіла би підтримувати інвестиції в Україну.«Впевнений, що це буде корисним для багатьох представників місцевої влади та бізнесу Волині. Адже це був чіткий та зрозумілий посил, який каже нам, що допомога буде, тісна співпраця буде, головне – це працювати та бачити ці можливості», - зазначив Юрій Погуляйко.Також очільник області запевнив присутніх польських гостей, що на Волині є багато підприємств та проєктів, які можна реалізувати. Наша область, дякуючи Збройним силам України, не є ризиковою для входження бізнесу.Робимо все, щоб економічна місія польських компаній до Луцька створить фундамент для подальшої співпраці польського та волинського бізнесу.