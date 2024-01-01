У лікарні від важкої хвороби помер Герой з Волині Ігор Дубчук
Сьогодні, 10:41
У лікарні помер військовослужбовець з Волині Ігор Дубчук.
Про це повідомили у Доросинівській громаді.
"Знову сумна звістка прийшла у Доросинівську громаду. У лікарні від важкої хвороби помер військовослужбовець з села Ворончин ДУБЧУК ІГОР АНАНІЙОВИЧ, 31.07.1979 р.н.
11 вересня відбудеться прощання із учасником АТО і військовослужбовцем, який боронив наш спокій і під час повномасштабної війни.
Просимо віддати шану та долучитись до чину похорону, що відбудеться завтра о 12:00 год. у храмі села Ворончин. Поховають Героя на місцевому кладовищі.
Висловлюємо щирі співчуття дружині, близьким, друзям та побратимам", - йдеться в повідомленні.
На території громади оголошена триденна жалоба з 11 до 13 вересня.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.
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Про це повідомили у Доросинівській громаді.
"Знову сумна звістка прийшла у Доросинівську громаду. У лікарні від важкої хвороби помер військовослужбовець з села Ворончин ДУБЧУК ІГОР АНАНІЙОВИЧ, 31.07.1979 р.н.
11 вересня відбудеться прощання із учасником АТО і військовослужбовцем, який боронив наш спокій і під час повномасштабної війни.
Просимо віддати шану та долучитись до чину похорону, що відбудеться завтра о 12:00 год. у храмі села Ворончин. Поховають Героя на місцевому кладовищі.
Висловлюємо щирі співчуття дружині, близьким, друзям та побратимам", - йдеться в повідомленні.
На території громади оголошена триденна жалоба з 11 до 13 вересня.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.
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