У лікарні від важкої хвороби помер Герой з Волині Ігор Дубчук

Ігор Дубчук.



Про це



"Знову сумна звістка прийшла у Доросинівську громаду. У лікарні від важкої хвороби помер військовослужбовець з села Ворончин ДУБЧУК ІГОР АНАНІЙОВИЧ, 31.07.1979 р.н.



11 вересня відбудеться прощання із учасником АТО і військовослужбовцем, який боронив наш спокій і під час повномасштабної війни.



Просимо віддати шану та долучитись до чину похорону, що відбудеться завтра о 12:00 год. у храмі села Ворончин. Поховають Героя на місцевому кладовищі.



Висловлюємо щирі співчуття дружині, близьким, друзям та побратимам", - йдеться в повідомленні.



На території громади оголошена триденна жалоба з 11 до 13 вересня.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У лікарні помер військовослужбовець з ВолиніПро це повідомили у Доросинівській громаді."Знову сумна звістка прийшла у Доросинівську громаду. У лікарні від важкої хвороби помер військовослужбовець з села Ворончин ДУБЧУК ІГОР АНАНІЙОВИЧ, 31.07.1979 р.н.11 вересня відбудеться прощання із учасником АТО і військовослужбовцем, який боронив наш спокій і під час повномасштабної війни.Просимо віддати шану та долучитись до чину похорону, що відбудеться завтра о 12:00 год. у храмі села Ворончин. Поховають Героя на місцевому кладовищі.Висловлюємо щирі співчуття дружині, близьким, друзям та побратимам", - йдеться в повідомленні.На території громади оголошена триденна жалоба з 11 до 13 вересня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію