У лікарні від важкої хвороби помер Герой з Волині Ігор Дубчук

У лікарні від важкої хвороби помер Герой з Волині Ігор Дубчук
У лікарні помер військовослужбовець з Волині Ігор Дубчук.

Про це повідомили у Доросинівській громаді.

"Знову сумна звістка прийшла у Доросинівську громаду. У лікарні від важкої хвороби помер військовослужбовець з села Ворончин ДУБЧУК ІГОР АНАНІЙОВИЧ, 31.07.1979 р.н.

11 вересня відбудеться прощання із учасником АТО і військовослужбовцем, який боронив наш спокій і під час повномасштабної війни.

Просимо віддати шану та долучитись до чину похорону, що відбудеться завтра о 12:00 год. у храмі села Ворончин. Поховають Героя на місцевому кладовищі.

Висловлюємо щирі співчуття дружині, близьким, друзям та побратимам", - йдеться в повідомленні.

На території громади оголошена триденна жалоба з 11 до 13 вересня.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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