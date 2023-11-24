Волинянин стверджував, що України немає і возвеличував росіян: його судитимуть
Сьогодні, 11:38
За матеріалами СБУ у Луцьку судитимуть проросійського агітатора. Зловмисником виявився мешканець Нововолинська, який активно розповсюджував ворожу пропаганду.
Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.
Агітатор у забороненій соціальній мережі “однокласнікі” неодноразово поширював матеріали, у яких виправдовував та визнавав правомірною збройну агресію рф проти України, а також глорифікував російську армію.
У своїх дописах рашистський поплічник возвеличував мертвих росіян, які загинули під час нападу на Україну. Стверджував, що України як такої і немає, а росія ввела війська всього лише на свою територію. Також пропагандист глорифікував осіб, які у 2014 році на Луганщині закликали чинити опір українським військам та спонукали захоплювати адмінбудівлі СБУ.
Слідчі СБУ обвинувачують зрадника за ч.2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування завершене, матеріали справи з обвинувальним актом скеровані до суду.
Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.
Агітатор у забороненій соціальній мережі “однокласнікі” неодноразово поширював матеріали, у яких виправдовував та визнавав правомірною збройну агресію рф проти України, а також глорифікував російську армію.
У своїх дописах рашистський поплічник возвеличував мертвих росіян, які загинули під час нападу на Україну. Стверджував, що України як такої і немає, а росія ввела війська всього лише на свою територію. Також пропагандист глорифікував осіб, які у 2014 році на Луганщині закликали чинити опір українським військам та спонукали захоплювати адмінбудівлі СБУ.
Слідчі СБУ обвинувачують зрадника за ч.2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування завершене, матеріали справи з обвинувальним актом скеровані до суду.
Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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