Волинянин стверджував, що України немає і возвеличував росіян: його судитимуть





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Агітатор у забороненій соціальній мережі “однокласнікі” неодноразово поширював матеріали, у яких виправдовував та визнавав правомірною збройну агресію рф проти України, а також глорифікував російську армію.



У своїх дописах рашистський поплічник возвеличував мертвих росіян, які загинули під час нападу на Україну. Стверджував, що України як такої і немає, а росія ввела війська всього лише на свою територію. Також пропагандист глорифікував осіб, які у 2014 році на Луганщині закликали чинити опір українським військам та спонукали захоплювати адмінбудівлі СБУ.



Слідчі СБУ обвинувачують зрадника за ч.2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування завершене, матеріали справи з обвинувальним актом скеровані до суду.



Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За матеріалами СБУ у Луцьку судитимуть проросійського агітатора. Зловмисником виявився мешканець Нововолинська, який активно розповсюджував ворожу пропаганду.Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.Агітатор у забороненій соціальній мережі “однокласнікі” неодноразово поширював матеріали, у яких виправдовував та визнавав правомірною збройну агресію рф проти України, а також глорифікував російську армію.У своїх дописах рашистський поплічник возвеличував мертвих росіян, які загинули під час нападу на Україну. Стверджував, що України як такої і немає, а росія ввела війська всього лише на свою територію. Також пропагандист глорифікував осіб, які у 2014 році на Луганщині закликали чинити опір українським військам та спонукали захоплювати адмінбудівлі СБУ.Слідчі СБУ обвинувачують зрадника за ч.2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування завершене, матеріали справи з обвинувальним актом скеровані до суду.Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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