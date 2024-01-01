Громада на Волині передала чималу партію допомоги для ЗСУ

на потреби ЗСУ 50 дронів, 20 зарядних станцій та 4 портативні РЕБи на майже 8 мільйонів гривень.



Про це повідомили у Боратинській сільраді.



Звільнення України від російських окупантів триває. Щодня наші захисники потребують значних технічних ресурсів, які допомагають їм виконувати бойові завдання.



Боратинська громада придбала та передала:

⁠

- 30 одиниць Mavic 3 PRO загальною вартістю 2 250 000 грн.

- 20 одиниць ⁠Mavic 3T загальною вартістю 2 939 600 грн.

- 20 зарядних станцій EcoFlow загальною вартістю 1 470 00 грн.

⁠- 4 портативні РЕБи загальною вартістю 1 273 000 грн.



«Продовжуймо допомагати ЗСУ та працювати задля Перемоги!» - закликали у Боратинській громадіі всіх небайдужих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Боратинська громада на Волині передала50 дронів, 20 зарядних станцій та 4 портативні РЕБи на майже 8 мільйонів гривень.Про це повідомили у Боратинській сільраді.Звільнення України від російських окупантів триває. Щодня наші захисники потребують значних технічних ресурсів, які допомагають їм виконувати бойові завдання.Боратинська громада придбала та передала:- 30 одиниць Mavic 3 PRO загальною вартістю 2 250 000 грн.- 20 одиниць ⁠Mavic 3T загальною вартістю 2 939 600 грн.- 20 зарядних станцій EcoFlow загальною вартістю 1 470 00 грн.⁠- 4 портативні РЕБи загальною вартістю 1 273 000 грн.«Продовжуймо допомагати ЗСУ та працювати задля Перемоги!» - закликали у Боратинській громадіі всіх небайдужих.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію