Громада на Волині передала чималу партію допомоги для ЗСУ
Сьогодні, 12:10
Боратинська громада на Волині передала на потреби ЗСУ 50 дронів, 20 зарядних станцій та 4 портативні РЕБи на майже 8 мільйонів гривень.
Про це повідомили у Боратинській сільраді.
Звільнення України від російських окупантів триває. Щодня наші захисники потребують значних технічних ресурсів, які допомагають їм виконувати бойові завдання.
Боратинська громада придбала та передала:
- 30 одиниць Mavic 3 PRO загальною вартістю 2 250 000 грн.
- 20 одиниць Mavic 3T загальною вартістю 2 939 600 грн.
- 20 зарядних станцій EcoFlow загальною вартістю 1 470 00 грн.
- 4 портативні РЕБи загальною вартістю 1 273 000 грн.
«Продовжуймо допомагати ЗСУ та працювати задля Перемоги!» - закликали у Боратинській громадіі всіх небайдужих.
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Про це повідомили у Боратинській сільраді.
Звільнення України від російських окупантів триває. Щодня наші захисники потребують значних технічних ресурсів, які допомагають їм виконувати бойові завдання.
Боратинська громада придбала та передала:
- 30 одиниць Mavic 3 PRO загальною вартістю 2 250 000 грн.
- 20 одиниць Mavic 3T загальною вартістю 2 939 600 грн.
- 20 зарядних станцій EcoFlow загальною вартістю 1 470 00 грн.
- 4 портативні РЕБи загальною вартістю 1 273 000 грн.
«Продовжуймо допомагати ЗСУ та працювати задля Перемоги!» - закликали у Боратинській громадіі всіх небайдужих.
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Коментарі 1
Яручик проснувся коли до одного місця добались… депозити він відкриває під час війни.
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