Громада на Волині передала чималу партію допомоги для ЗСУ

Громада на Волині передала чималу партію допомоги для ЗСУ
Боратинська громада на Волині передала на потреби ЗСУ 50 дронів, 20 зарядних станцій та 4 портативні РЕБи на майже 8 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Боратинській сільраді.

Звільнення України від російських окупантів триває. Щодня наші захисники потребують значних технічних ресурсів, які допомагають їм виконувати бойові завдання.

Боратинська громада придбала та передала:

- 30 одиниць Mavic 3 PRO загальною вартістю 2 250 000 грн.
- 20 одиниць ⁠Mavic 3T загальною вартістю 2 939 600 грн.
- 20 зарядних станцій EcoFlow загальною вартістю 1 470 00 грн.
⁠- 4 портативні РЕБи загальною вартістю 1 273 000 грн.

«Продовжуймо допомагати ЗСУ та працювати задля Перемоги!» - закликали у Боратинській громадіі всіх небайдужих.

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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Коментарі 1
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Яручик проснувся коли до одного місця добались… депозити він відкриває під час війни.
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